Kucsera Gábor fantasztikus örömhírt jelentett be a nagyfiáról

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 08:30
Nyáron sem tétlenkedik az olimpikon kajakozó! Nemcsak férjként és családapaként kell helyt ­állnia, hanem a jövő nemzedékének tanításában is. Ugyanis a Fradi edzésein túl a nyári táborában is gyerekekkel foglalkozik. Ráadásul nemrégiben Kucsera Gábor és Tápai Szabina fia, Beni is belekóstolt a kajakozásba, tanácsaival őt is segíti az edzések során.
Közel egy éve már annak, hogy új szerepkörben teljesít a kajakos: a Fradi szakosztályának vezetője lett. Ez idő alatt rengeteget segítette a klubot és a fiatalabb generáció fejlődését, sőt a stábja mellett néha Kucsera Gábor is tart edzéseket!

Kucsera Gábor fia, Beni édesapja nyomdokain halad (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Kucsera Gáborék próbálják korlátozni gyerekeik internethasználatát

"Nagyon kemény nyári szünetünk volt! Mindennap reggel fél nyolckor kezdődött az edzés, és délután is volt még egy. Szerencsére kezd beérni a munkánk gyümölcse, hiszen – minden nagyképűség nélkül mondom – amióta ideérkeztem, azt látom, hogy hatalmas változáson mennek át a gyerek, még nagyobbat léptek előre. Nagyon sok tehetség van, annak ellenére, hogy most, amikor a közösségi média és az elektronikai eszközök korát éljük, sokan inkább azt választják a mozgás helyett. Nálunk is vannak otthon ilyen eszközök, de próbáljuk korlátozni a gyerekek internethasználatát Szabinával. Beninek például olyan telefonja van, amin nincs internet, de tudjuk hívni őt, és ő is bennünket" – kezdte Gábor a hot! magazinnak.

Kucsera Gábor: Támogatom Benit, de nem bírálom felül az edzője szavát

Tápai Szabina és Kucsera Gábor fia, Beni nemrég belekóstolt az édesapja által űzött sportba, és azonnal beleszeretett. Azóta elszántan készül, és sorra zsebeli be a jobbnál jobb eredményeket.

"Szerencsére megtalálta az egyensúlyt az életében. Naponta 6-7 órát edz, itthon pedig nagyjából egy órát tölt játékkal vagy beszélget a barátaival, amivel nincs is baj, mert nem szeretném, ha emiatt kimaradna valamiből vagy nem fejlődne. A felkészülésébe sem szólok bele: támogatom, de nem bírálom felül az edzője szavát, ezt pedig előre megbeszéltem Be­ni­vel. Ha kell segítség, megválaszolom, de nem szólok bele az edzője munkájába. Nagyon büszke vagyok rá, mert szenzációsan fejlődik, és olyan elszántsággal csinálja az edzést, amit nem gondoltam volna: még engem is meglepett. Három hónapnyi kajakozás után már kétszer is dobogón állt. Mintha a szülei is konyítanának valamit a sporthoz…" – mondta nevetve az édesapa.

Gyerekkorában sokszor legyintett szülei szavára Kucsera Gábor

A világbajnok rengeteg gyermekkel foglalkozik egész évben. Legyen szó a Ku­csi­Ta­nyá­ról vagy a Fradi ifjú tehetségeiről, Gábor mindig igyekszik a lehető legjobb formáját nyújtani és a legtöbbet tanítani a gyerekeknek.

Kucsera Gábor a Fradi szakosztályvezetője lett (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

"Az alapján dolgozom, amiben felnőttem és amit megtanultam gyerekkoromban. Sok mindenért fogom most a fejem. Persze próbálok haladni a gyerekekkel, hogy ne öregedjek ki, de amit igazán megtanítottak nekem, az a határozottság és a követelmény. Emiatt fura lehet nekik, hogy néha szigorúbb vagyok, de később ezt megköszönik, ahogyan mi is tettük annak idején. Velem is nehéz volt gyerekként, mert sokszor legyintettem a szüleim tanácsira, amikor pedig észleltem, hogy Beninek ugyanazt mondom, amit annak idején nekem a szüleim, az hatalmas tükör volt számomra. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy szerencsére mindig értettem a gyerekek nyelvén, persze sokat segített a három gyermekem és a munkám" – mesélte.

Közös vállalkozás

Kucsera Gábor és Tápai Szabina nemrégiben úgy döntöttek, hogy közös vállalkozásba kezdenek. Egy drogériát nyitottak a Felvidéken, ahova várják szeretettel a vásárlókat.

Természethez közel

Nem véletlenül találta ki Gábor a KucsiTanyát, hiszen több ilyen realityben is szerepelt: megnyerte A sztárok a fejükre estek című műsort, első lett Tóth Dáviddal az Ázsia Expressz­ben, és második helyezett a Farm VIP-ban.

 

A hot! magazin legfrissebb számában számos exkluzív sztártörténetet olvashatnak (Fotó: hot! magazin)

 

 

