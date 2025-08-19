Kucsera Gábor fantasztikus örömhírt jelentett be a nagyfiáról

Közel egy éve már annak, hogy új szerepkörben teljesít a kajakos: a Fradi szakosztályának vezetője lett. Ez idő alatt rengeteget segítette a klubot és a fiatalabb generáció fejlődését, sőt a stábja mellett néha Kucsera Gábor is tart edzéseket!

Kucsera Gábor fia, Beni édesapja nyomdokain halad (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Kucsera Gáborék próbálják korlátozni gyerekeik internethasználatát

"Nagyon kemény nyári szünetünk volt! Mindennap reggel fél nyolckor kezdődött az edzés, és délután is volt még egy. Szerencsére kezd beérni a munkánk gyümölcse, hiszen – minden nagyképűség nélkül mondom – amióta ideérkeztem, azt látom, hogy hatalmas változáson mennek át a gyerek, még nagyobbat léptek előre. Nagyon sok tehetség van, annak ellenére, hogy most, amikor a közösségi média és az elektronikai eszközök korát éljük, sokan inkább azt választják a mozgás helyett. Nálunk is vannak otthon ilyen eszközök, de próbáljuk korlátozni a gyerekek internethasználatát Szabinával. Beninek például olyan telefonja van, amin nincs internet, de tudjuk hívni őt, és ő is bennünket" – kezdte Gábor a hot! magazinnak.

Kucsera Gábor: Támogatom Benit, de nem bírálom felül az edzője szavát

Tápai Szabina és Kucsera Gábor fia, Beni nemrég belekóstolt az édesapja által űzött sportba, és azonnal beleszeretett. Azóta elszántan készül, és sorra zsebeli be a jobbnál jobb eredményeket.

"Szerencsére megtalálta az egyensúlyt az életében. Naponta 6-7 órát edz, itthon pedig nagyjából egy órát tölt játékkal vagy beszélget a barátaival, amivel nincs is baj, mert nem szeretném, ha emiatt kimaradna valamiből vagy nem fejlődne. A felkészülésébe sem szólok bele: támogatom, de nem bírálom felül az edzője szavát, ezt pedig előre megbeszéltem Be­ni­vel. Ha kell segítség, megválaszolom, de nem szólok bele az edzője munkájába. Nagyon büszke vagyok rá, mert szenzációsan fejlődik, és olyan elszántsággal csinálja az edzést, amit nem gondoltam volna: még engem is meglepett. Három hónapnyi kajakozás után már kétszer is dobogón állt. Mintha a szülei is konyítanának valamit a sporthoz…" – mondta nevetve az édesapa.

Gyerekkorában sokszor legyintett szülei szavára Kucsera Gábor

A világbajnok rengeteg gyermekkel foglalkozik egész évben. Legyen szó a Ku­csi­Ta­nyá­ról vagy a Fradi ifjú tehetségeiről, Gábor mindig igyekszik a lehető legjobb formáját nyújtani és a legtöbbet tanítani a gyerekeknek.