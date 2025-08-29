Kucsera Gábor 43 éves, így ünnepelt a kajakos – Fotó!

Éppen Kucsera Gábor születésnapjának ünneplése közben értük el Tápai Szabinát, aki szívesen mesélt nyaralásukról és férje évfordulójáról is, amit a három gyermekükkel és néhány közeli baráttal ünnepeltek. Szabina a horvát tengerpartról és a családi kiruccanásról is említést tett lapunknak.

Kucsera Gábor feleségével és három gyermekével nyaralt (Fotó: Instagram)

A család a legkisebb gyermek születése után szüneteltette a tengerparti nyaralásokat, de tavaly ismét belevágtak a nagyobb utazásokba, ám Bella első repülőútja várat még magára. Miután Kucsera Gábor és Tápai Szabina fia is belevágott a kajakozás világába, így a nyár nagyobb részén a lányok kisebb kirándulásokat is szerveztek.

Kucsera Gábor jobban szereti a szűk családi szülinapi bulikat

A kétszeres világbajnok magyar kajakozó, olimpikon augusztus 27-én lett 43 éves, azonban ma már visszafogottabban ünnepel, ennek miértjét felesége árulta el.

Gábor nem tervezett most nagyobb bulit, annyira nem egy nagy szülinapozós

– árulta el Tápai Szabina, aki hozzátette, hogy az idei szülinap otthoni medencézéssel és tortázással zajlott.

Kucsera Gábor gyermekei is boldogan ünnepeltek édesapjukkal (Fotó: Instagram)

A sztárpár az örömteli pillanatokat követőikkel is megosztotta, képeket és videókat is posztoltak az ünneplésről, amiről három gyerekükkel együtt otthonukban emlékeztek meg. A nyaralásuk időpontja sem véletlen, mivel Gábor a születésnapját mindenképpen a szűk családdal szerette volna megtartani.

Nyakunkba vettük a várost – piacozás, kikötő, kis barangolás...

– írta a volt kézilabdázó Instagramján és hozzátette, hogy pont olyan nap lett belőle, amire jó lesz később visszagondolni.

Beni rendkívül jól érzi magát a vízen

Kucseráék legnagyobb gyermeke édesapja nyomdokaiba lépett, mivel elkezdett kajakozni és Szabina elmondása szerint nagyon tetszik fiuk híres apukájának sportága.

Pont ma volt az első edzés, vízre szálltak megint és mondta, hogy olyan jó volt megint a vízen lenni

– mondta büszkén Szabina, aki hozzátette a fiúk nyáron rengeteg időt töltöttek a vizen és örült, hogy egy kicsit ők is kikapcsolódtak.