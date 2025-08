"Talán lesznek olimpiai bajnokaim" - Kucsera Gábor mindent elmondott a Fradiról

Kacifántos módon kerültem vissza a kajak-kenuba. Kint voltunk az Ázsia Expresszben Tóth Dáviddal, aki most szövetségi kapitány, és ő vetette fel először, hogy nem lenne-e kedvem a Fradinál szakosztályvezetőként dolgozni. Először csak legyintettem, aztán eltelt vagy egy év, mikor felhívott, hogy most már komolyan gondolja. Kérdeztem is rögtön, hogy erről a Fradi is tud? Azt mondta: „Nem, neked kéne velük beszélni.” Időpontot kértem Nyíri Zoltán alelnökhöz, elmondtam, hogy érdekel a lehetőség. Ő mondta, hogy átgondolja a klub. Fél év múlva felhívott, hogy Kubatov Gábor elnök úrral is kell beszélnem. Ha ő is áldását adja, akkor szeretettel várnak. A beszélgetés jól sikerült, és onnantól minden gyorsan történt. Nagyon boldog voltam, mert egy nehéz időszak után ez egy új kezdetet jelentett. Gyerekkorom óta a Fradiért élek-halok. Hatalmas álmom volt, hogy egyszer a klubnál dolgozhassak. Lehet, hogy sportolóként nem sikerült olimpiát vagy világbajnokságot nyernem a Fradi színeiben, és nem kerültem fel a márványtáblára, de most más módon, szakmai oldalon adhatok vissza valamit a klubnak.