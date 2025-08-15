„Hát jól egymásra vannak mászva” – Kasza Tibit ölelgette A Kísértés bombázója

Barbi a TV2 A Kísértés című műsor első évadában szerepelt, jelenleg aktív TikTok-használóként oszt meg különféle tartalmakat követőivel. A Kísértés bombázója Barbie Dixon néven ismert, és több mint 300 ezer követővel rendelkezik. A TikTok-videóiban gyakran oszt meg személyes élményeket, paródiákat és humoros tartalmakat. Egyik videójában például a férfiak fétiseiről beszél, kifejtve, hogy szerinte a férfiak könnyen irányíthatóak, de mindegyik egyedi, és nem lehet mindegyikre ugyanazt mondani.
Nemrég a Szerencsekerék játékosaként láthatták a nézők, ahol forró pillanatokból nem volt hiány. A műsor egyik jelenetében Barbi pénzkeresés közben szó szerint benyúlt Kasza Tibi nadrágjába, amire a műsorvezető tréfásan reagált, és ő maga is elkezdte tapogatni a csinos játékost. A felvétel után közös képet készítettek, Barbi pedig szorosan odabújt Tiborhoz, a fotót pedig a közösségi oldalán is megosztotta.
A jelenet nem maradt visszhang nélkül: a Redditen rögtön elindult a kommentáradat.
„Barbie Dixon nagyon szeretne valaki lenni” – jegyezte meg valaki gúnyosan.
Hát jól egymásra vannak mászva
– írta egy másik.
Akadtak, akik keményebben fogalmaztak: „Biztos rávernék, ha az én férjem mellett kelletné így magát...”
Egy hozzászóló pedig odaszúrt:
Felesége boldog lehet, hogy egy motoros seggmutogató tapad a férjére
Nemcsak a viselkedését, hanem a megjelenését is kritika érte:
Az adást nem láttam, de komolyan ebben a ruhában volt? Szinte kilátszik a bugyija
– jegyezte meg az egyik felhasználó.
Mások szerint a szereplése kínos volt:
Teljesen sokkot kaptam, hogy milyen buta… Semmit nem tudott, az egészet végigvihogta. Én szégyelltem magam helyette
– fogalmazott egy felhasználó.
A Kísértés sztárja egyelőre nem reagált a támadásokra, TikTokján továbbra is aktívan gyártja a tartalmakat – talán épp ez a titka annak, hogy még a botrányok is csak növelik az ismertségét.
