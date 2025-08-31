Jobb, ha összeszedik magukat A Kísértés pasijai: az egyetlen sikeres kísértő helyrerakott mindenkit

A Kísértés Máté és Brigi számára egy igazi szerelmi történetté alakult, hiszen az egykori kísértő és a fiatal lány nem csak együtt távoztak a mesés szigetről, de a kapcsolatuk ma is tart. A fiatalok boldogabbak mint valaha, de persze ehhez cseppet sem volt sima az út. Kovács Máté most elárulta minek köszönhető, hogy sikerült meghódítania kedvese szívét, amivel A Kísértés új szereplőinek is üzent.

A Kísértés Brigi és Máté számára szerelmet hozott, az egykori sztár elmondta a titkát

(Fotó: Instagram)

Vasárnap útjára indul A Kísértés 2. évada, ahol számos kísértő kísérli meg a némileg lehetetlennek tűnő küldetést, hogy szerelmet találjanak. A tavalyi évad legsikeresebb csábítója most elárulta a siker titkát.

Aki úgy vág neki ennek a műsornak, hogy azt hiszi, hogy azzal ha valakit ágyba visz már célba ért, az már el is veszítette ezt a játékot. Amikor én nekivágtam ennek, úgy mentem oda, hogy szerettem volna megismerni egy olyan lányt, mint például Brigi, akivel azóta is együtt vagyunk. De ezt csak hamis érzelmek és képmutatás nélkül lehet elérni. Nyilván ennek oda-vissza kell működnie, de a lényeg az, hogy kifele tényleg magukat kell adni

– kezdte Máté a Borsnak.

„Az, hogy valaki előadja a nagy macsót nagyon kevés. Ez nálunk is látszódott, mert nyilván azok el is hullanak már az elején. Szerintem őszinte tettekkel, gondolatokkal lehet célba érni, és ha valaki nem érzi magát jól, vagy látja, hogy nincs helye ott, akkor érdemes úgymond kiszavaztatni magát, mint nálunk, és azt mondani, hogy én nem találtam meg itt a számításaimat. Úgyhogy a macsó dumák, meg az önfényezés szerintem semmiféleképpen nem célra vezető, ahogy az sem, hogy másokat esetleg aláásunk, a lányok szemében, mert úgyis a nő fog dönteni” – magyarázta.

A Kísértés Brigije boldogtalan volt a kapcsolatában

Máté szerint kettőjük kapcsolatában az is nagy szerepet játszott, hogy tisztelettel fordult Brigi felé, és nem erőltetett semmit, így A Kísértés 2025-ös szereplőinek is ezt tanácsolja.

„Hiába tetszik egy férfinak egy nő, ha visszafele nincs meg a szimpátia. Erőltetni, erőszakosan döngetni a falakat felesleges, maximum akkor szabad, mint ahogy én tettem, amikor már tudom, hogy megvan a szimpátia, és a másik kapcsolatában nincs rendben minden. A tisztelet nagyon fontos, mert tetszhet neked valaki a műsorban, viszont ha ez nincs viszonozva, akkor nem szabad keresztbe tenni a kapcsolatnak szándékosan, hiába hangzott el nálam is, hogy ez volt a dolgom” – árulta el.

Én úgy érzem, nekem nem volt ez dolgom, csak tudtam, hogy mellettem jó helyre kerülhet az a lány, aki abban a pillanatban rossz helyzetben van. És szerintem pozitív, kisebb gesztusokkal, visszafogottan hamarabb közel lehet kerülni egy lányhoz, mint azzal, hogy egyből nála akar aludni. Persze én is mondtam dolgokat, tudom, de azt már akkor mondtam, amikor éreztem, hogy ennek helye van

– fejtegette.