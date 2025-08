Indul a Kísértés: Ezek a szexi bombázók próbálják szétszedni a párokat

A TV2 A Kísértés című műsor olyannyira népszerű volt, hogy nem volt kérdés, hogy a csatorna idén is műsorára tűzi, így augusztus 31-től együtt izgulhatnak a nézők a párokkal. Az alaphelyzet szerint négy férfi szereplő lakik együtt 10-12 szépséggel, fiatal csinos nővel, persze remek körülmények közt, medencés házban. A férfiak megpróbálnak hűek maradni a párjukhoz, a szingli nők feladata pedig elcsábítani őket, próbára tenni a hűségüket, szerelmüket. Ehhez különféle praktikákat is bevetnek, és gyakran kerül elő az alkohol is a medencés partikon.

A Kísértés augusztus 31-én érkezik a TV2-re (Fotó: TV2)

Ezzel párhuzamosan a férfiak barátnői, menyasszonyai egy hasonló luxusingatlanban élnek a szomszédban vagy a közelben, persze kigyúrt testű, jóképű srácokkal, akiknek pedig az a feladatuk, hogy elcsábítsanak egy-egy női versenyzőt. Ez persze rengeteg vitával, furcsa félreértéssel, kínos magyarázkodással, botránnyal jár, ugyanis szabályos időközönként a szereplők videókat nézhetnek meg arról, mit művelt a párjuk előző nap.