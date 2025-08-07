Kasza Tibi: Ezeknek a drámáknak meg kell történniük

A tavalyi év elképesztő sikere után augusztus 31-én elindul A Kísértés második évada, ahol négy pár teszi próbára a kapcsolatát 8-8 kísértő társaságában. Kasza Tibi elmesélte, hogy mire lehet számítani az idei évadban és szerinte mit nyerhetnek a párok ezen a műsoron.

A Kísértés: Kasza Tibi szerint minden kapcsolatban vannak töréspontok (Fotó: Bors)

A Kísértés 2025: „Ezeknek a drámáknak meg kell történniük”

Kasza Tibi műsorvezetőként első kézből tapasztalja meg A Kísértés szereplők kapcsolatának szépségeit és nehézségeit, mint mondja, hamar megérzi, sőt már a beköltözés pillanatában valamelyest látja, hogy hol vannak a töréspontok.

A Kísértés szigetén nem lehet álarcban létezni. Ideig óráig persze lehet tartani magukat a reptéren megbeszélt taktikákhoz, de az érkező kísértők észreveszik, hogy hol vannak a repedések a kapcsolatokban, mert minden kapcsolatban vannak. A legnagyobb illúzió az, hogy ezeket nem megoldani próbáljuk, hanem elhazudni. Az elhazudott törésvonalakon pedig azonnal utat találnak maguknak a kísértők és onnantól kezdve nincs kegyelem

- kezdi Tibi, aki szerint érdekesség az új évadban, hogy eleinte a versenyzők részéről mintha lenne egy kis visszalépés, mert látván az előző évadot, azt hiszik, hogy ki lehet dolgozni valamilyen taktikát, hogy elkerüljék az aknákat, de aztán néhány nap után rájönnek, hogy ezek az álarcok - gyorsabban mint gondolnák és remélnék - lehullnak és onnantól indulhat az igazi tánc.

Minden kapcsolatnak van egy bizalmi és egy önismereti szintje. Egy immunrendszere, ami abból táplálkozik, hogy mennyire vagyunk önazonosak, mennyire hiszünk és bízunk magunkban és a szerelmünkben, amiben sajnos vannak erősen túlértékelt pozíciók. Rengeteg kapcsolatot tálalnak úgy, hogy tökéletes, mézes-mázas, minden rendben van, ‘mi nem játszunk szerepeket’, jöhet bárki. De nekem sokszor nehéz úgy a szereplők szemébe néznem, hogy tudom, mit fognak látni néhány perc múlva a monitoron.

Kasza Tibi: „Engem is megvisel”

A műsorvezető szerint a Kísértés szigetén nehéz egyszerre a terapeutának, fogadott szülőnek, lelki szemetesládának, támasznak és néha a megdorgáló osztályfőnöknek lenni.

A nehéz helyzeteket nem oldhatom meg, nem is feladatom. Ezeknek a drámáknak meg kell történniük, és én nem dobhatok be egy jó viccet, hogy könnyebbé tegyem számukra. Ők drámáért jöttek, ami engem is nyilván megvisel.

Kasza Tibor úgy véli, ezek az emberek azért vállalják be, hogy olyan helyzetben lássák a társukat, amilyen helyzetbe a kapcsolat az évek során egyébként is kerül, csak sokkal hosszabb idő alatt és nincs ott egy kamera, hogy mindezt láthassák.