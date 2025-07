Kasza Tibi adás közben roskadt magába: kész csoda, hogy folytatni tudták a felvételt

Kétségtelen, hogy a TV2 Szerencsekerék című vetélkedője nem csak nagy nyereményeket, de olykor-olykor igencsak bizarr pillanatokat is tartogat. Van, amikor egy-egy helyzettel még a sokat tapasztalt Kasza Tibi sem tud mit kezdeni. Így volt ez a legutóbb is, amikor ő csak egy ártatlan kérdést tett fel, ám arra a válaszra, ami érkezett, nem számított. Hirtelen nem is tudott mást tenni, mint a kezébe temetni a fejét. Történt ugyanis, hogy az egyik játékos egy kétszemélyes, többnapos VIP-belépőt nyert egy fesztiválra. Tibi természetesen azonnal feltette a kérdést a nyertesnek, hogy szokott-e ilyen helyekre járni.

"Még amikor katona voltam, jártam fesztiválokra, securitysként!" – érkezett ugyanis a válasz.