Döbbenet a Szerencsekerék stúdiójában: kiszivárogtak Kasza Tibi és Veréb Tomi hálószobatitkai!

Természetesen szerda este is Fortuna istenasszonynak jut majd a főszerep a TV2 képernyőjén, de nem mehetünk el amellett, hogy a sztárjátékos ténylegesen beengedi a nézőket a hálószobájába. Jó…! Veréb Tamás énekes nem valódi intim részleteket oszt meg a Szerencsekerék rajongóival, de még így is többet tudunk meg róla, mint azt valaha gondoltuk volna.

Veréb Tamás a Szerencsekerék stúdiójában vallott színt (Fotó: TV2)

Csak úgy repkedtek az intim titkok a Szerencsekerék forgatásán

De nem is szeretnénk tovább feszíteni a húrt. Íme Veréb Tamás hálószobatitka! „Gyerekkorom óta van egy furcsa szokásom. A párna alatt van a fejem alvás közben. Édesapám anno mindig bejött, levette a fejemről éjszakánként, de ennek ellenére ez nem múlt el az évek során, mai napig így van. Ez szült furcsa helyzeteket, például a Viviennel való ismerkedésünk során is.”

Az első együtt töltött éjszaka után felkelt hajnalban, és hirtelen nem látta, hogy hol vagyok.

„Ott voltam, csak a párna alatt, és szerencsére nem is fulladok meg soha” – mondta a szerda esti Szerencsekerék stúdiójában Veréb Tamás.

Veréb Tamás persze nem csak titkokat fecsegett ki, de játszott is (Fotó: TV2)

Kasza Tibi sem maradt adósa senkinek…

És, hogy a fiatal énekes ne érezze magát elanyátlanodva a Szerencsekerék műsorvezetője gyorsan biztosította, hogy a furcsa alvási szokásával egyáltalán nincs egyedül. Kasza Tibi feleségének sem lehet könnyű, a Crystal egykori énekese ugyanis most ország-világ előtt elárulta, hogy ő bizony a legkeményebb télvíz idején sem használ takarót. „Kettőnkből össze lehetne hozni valami érdekeset, mert te a párna alatt alszol, én meg a paplan fölött. Ha jéghideg van, ez akkor is így van” – vallotta be Kasza Tibi.