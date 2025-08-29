„A gyerek maradjon gyerek!” – A magyar sztáranyukák is kiakadtak a Kardashian-botrányon

Világszerte botrányt keltett, amikor Kim Kardashian lánya, a 12 éves North West felnőttes sminkben, kihívó ruhákban és hosszú, színes hajkoronával mutatkozott a nyilvánosság előtt. De mit szólnak ehhez a magyar celebmamik?

Judy Groovehouse énekes, lányával könnyen megtalálja a közös hangot (Fotó: Szabolcs László )

Kim Kardashian botrány: „A mai fiatalok nagyon durván koravének”

Kis Judit azaz Judy – aki maga is egy 13 éves lány, Maja édesanyja – szerint a gyerekek fejlődése ma sokkal gyorsabb, mint régen, és ebben nemcsak a genetika, hanem a felgyorsult világ is szerepet játszik.

Egy mai 12 éves lassan 18-nak néz ki. Minden határt feszegetnek, és nagyon nehéz kordában tartani őket. De muszáj megtalálni az egészséges egyensúlyt

– magyarázta Judy.

Más volt a világ: köpeny, szigorú szabályok és határok.

– Nálunk annak idején például köpeny volt, egyenruha. Voltak szabályok és meg voltak húzva bizonyos határok. Régen nem volt kérdés, ma viszont a tanár sokszor már a diákoktól és szülőtől fél. Ez nagyon durva! – nyilatkozta az énekesnő a Borsnak.

Ma viszont egyre inkább elmosódik, mi az, ami belefér, és mi az, ami már túlzás.

– A haspóló talán még elmegy bár nem feltétlen az iskolában, de a túl kivágott felsők, a műköröm vagy a szivárványhaj már nem odavaló – mondta.

Judy kislányánál is felmerülnek hasonló kérdések, de szerencsére – ahogy mondja – Maja hallgat rá, és megértik egymást.

Ő is feszegeti a határokat, de visszafogott marad. Néha kicsit kilóg a hasa, de nem öltözik kihívóan. A gyerek maradjon gyerek, főleg 12 évesen!

Judy, ezután bevallotta: bár laza anyukának tartja magát, belül nagyon is félti a lányát.

Szigor vagy szeretet?

Köllő Babett szintén szigorú, de szeretetteljes szabályok mentén neveli lányát.

Nálunk nincs tiltás, inkább megbeszéljük a dolgokat. Például a hajfestésről: nem azt mondom, hogy soha, hanem hogy mikor lesz itt az ideje. Sokan mondják rám, hogy túl szigorú vagyok, de szerintem így is engedékenyebb vagyok, mint annak idején a szüleim voltak velem

– árulta el a Babett.

Köllő Babett műsorvezető elmondta a véleményét a Kim Kardashian botrány kapcsán (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Babett szerint köztük lányával megvan az összhang, így nem is szokott vita lenni a mit vehetek fel kérdésből.