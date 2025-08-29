„A gyerek maradjon gyerek!” – A magyar sztáranyukák is kiakadtak a Kardashian-botrányon

Világszerte botrányt keltett, amikor Kim Kardashian lánya, a 12 éves North West felnőttes sminkben, kihívó ruhákban és hosszú, színes hajkoronával mutatkozott a nyilvánosság előtt. De mit szólnak ehhez a magyar celebmamik?
Kis Judit azaz Judy – aki maga is egy 13 éves lány, Maja édesanyja – szerint a gyerekek fejlődése ma sokkal gyorsabb, mint régen, és ebben nemcsak a genetika, hanem a felgyorsult világ is szerepet játszik.
Egy mai 12 éves lassan 18-nak néz ki. Minden határt feszegetnek, és nagyon nehéz kordában tartani őket. De muszáj megtalálni az egészséges egyensúlyt
– magyarázta Judy.
– Nálunk annak idején például köpeny volt, egyenruha. Voltak szabályok és meg voltak húzva bizonyos határok. Régen nem volt kérdés, ma viszont a tanár sokszor már a diákoktól és szülőtől fél. Ez nagyon durva! – nyilatkozta az énekesnő a Borsnak.
Ma viszont egyre inkább elmosódik, mi az, ami belefér, és mi az, ami már túlzás.
– A haspóló talán még elmegy bár nem feltétlen az iskolában, de a túl kivágott felsők, a műköröm vagy a szivárványhaj már nem odavaló – mondta.
Judy kislányánál is felmerülnek hasonló kérdések, de szerencsére – ahogy mondja – Maja hallgat rá, és megértik egymást.
Ő is feszegeti a határokat, de visszafogott marad. Néha kicsit kilóg a hasa, de nem öltözik kihívóan. A gyerek maradjon gyerek, főleg 12 évesen!
Judy, ezután bevallotta: bár laza anyukának tartja magát, belül nagyon is félti a lányát.
Köllő Babett szintén szigorú, de szeretetteljes szabályok mentén neveli lányát.
Nálunk nincs tiltás, inkább megbeszéljük a dolgokat. Például a hajfestésről: nem azt mondom, hogy soha, hanem hogy mikor lesz itt az ideje. Sokan mondják rám, hogy túl szigorú vagyok, de szerintem így is engedékenyebb vagyok, mint annak idején a szüleim voltak velem
– árulta el a Babett.
Babett szerint köztük lányával megvan az összhang, így nem is szokott vita lenni a mit vehetek fel kérdésből.
– Hiába nagylány már a lányom, nekem mindig a kislányom marad. A kapcsolatunk szoros, mindent meg tudunk beszélni, és ez a legfontosabb – mondta.
A Kardashian-botrány tehát nemcsak Hollywoodban, hanem Magyarországon is elindította a vitát: vajon hol a határ? Judy és Köllő Babett egy dologban biztosan egyetértenek: a gyerekeknek meg kell maradniuk gyereknek – legalább addig, amíg valóban felnőnek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.