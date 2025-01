Keleti Andrea férjével szökött el otthonról

Júniusban ünnepelte az ötvenötödik születésnapját a táncművész Keleti Andrea, aki több évet is letagadhatna, hiszen bomba formában van. Elmondása szerint sokat tesz ezért, és a szerelem mellett a munkája is sokat segít neki abban, hogy most ilyen kiegyensúlyozott.

Mi a titka Keleti Andrea kiegyensúlyozott életének? - Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN

– Egészen más dolgokon van már a prioritás. Van, amikor elérkezik az ember életében az a pillanat, amikor nem annyira akarja már az önmegvalósítást, és nem szeretne mindenáron bizonyítani a világnak. Ettől függetlenül a mozgás ugyanúgy az életem szerves része, és nem tudnék létezni nélküle – kezdte Keleti Andi a hot! magazinnak.

Új szintre emelkedik Keleti Andrea férjével való kapcsolata

Így, hogy nagykorúak Keleti Andrea gyermekei, az utóbbi években egyre több idejük marad arra, hogy ismét férj és feleség legyenek, ne pedig csak apa és anya. Ennek érdekében izgalmas utazásokat is szerveznek, ahol csak ketten vannak.

Keleti Andrea sokat köszönhet a táncnak - Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN

– Új fejezethez érkeztünk néhány évvel ezelőtt.

A fiam elmúlt tizenkilenc éves, a lányom már évekkel ezelőtt kirepült. Így, hogy teljesen felnőtt gyerekeim vannak, akkor jövünk és megyünk, amikor szeretnénk, ebből kifolyólag ismét van énidőnk, és lehetőségünk van arra, hogy kettesben legyünk.

Most épp ez a legnagyobb munka, hogy miként tudunk szabadidőt keríteni magunknak, hiszen mindketten szeretünk dolgozni. Megbeszéltük, hogy sokat utazunk, mert akkor tudunk igazán intenzíven, jól együtt lenni és kikapcsolódni, ha nem történik semmi, nem csörög a telefon, nem jön e-mail. Ezért nagyjából kéthavonta elszökünk valahova; persze nem hosszú időre, mert a munkánkat nem tudjuk abbahagyni, de egy hosszú hétvége tökéletes feltöltődés mindkettőnk számára.

Andi és férje mindig is turbékoló tinédzserek voltak - Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN

Keleti Andrea sikereket, és barátokat is köszönhet a táncnak

Keleti Andi állítja, hogy jó emberekkel vannak körülvéve. Elmondása szerint azért, mivel az ember ennyi idős korára tudja, hogy kivel szeretné körülvenni magát, de neki ezzel sosem volt problémája az életében.

– Amíg táncoltunk a férjemmel, mint fiatal házasok, addig olyan környezetben voltunk, ahol mindenki táncos volt.

Én voltam az első a társaságból, akinek gyereke született, így kicsit kicsúsztunk a történetből, de mindenki nagy szeretettel fogadott, amikor visszatértem.

Rengeteg barátot szereztem a Szombat Esti Láz révén is, volt olyan szerkesztő, aki aztán eljött hozzám tanítani is. A táncnak köszönhetjük egymást Zolival, sőt igazán mindent is a táncnak köszönhetek – árulta el Keleti Andrea táncos.

A sport szeretete Keleti Andrea és férje is nagyon sportosak, emiatt rendszeresen szerveznek olyan programokat, amiknek a középpontjában a mozgás áll. – Mindig megyünk valamerre, mostanában például korizni voltunk, de idén tervezünk síelni is. Ez nyilván azért fontos, mert szerettük volna átadni a gyerekeinknek a mozgás szeretetét, illetve van egy nagyon jó baráti társaságunk, akikkel közösen járunk sportolni – árulta el.