Keleti Andrea segítséget kér

Sokak számára ijesztő lehetett az a poszt, amelyet Keleti Andrea hétfőn este tett közzé a közösségi médiában. A szavakból úgy tűnt, nehéz helyzetben van a tánctanár.

Keleti Andrea tánciskola körüli teendői megszaporodtak (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Ma egész nap azt mondogatom, ezt a hetet simán megcsináljuk. Van kihívás, de szeretjük a kihívásokat

– írta.

A mindig mosolygós Andrea aggasztó kiírását lapunk sem hagyta szó nélkül, és azonnal megkérdeztük, mi áll a háttérben.

– Sok a dolgom, mondhatnám túl vagyok hajszolva. Épp most jövök egy reklámfotózásról, ami kora reggel kezdődött. De indul a tánciskola is, ilyenkor érkeznek a kezdő táncosok, el kell indítani az új csoportokat, újraindítani a haladókat, és a telefon és az email végén is én vagyok.

Szóval rengeteg a munka, mire kettőt pislantok, már karácsony lesz

– tette helyre a dolgokat Andi.

Keleti Andrea maga mellé keres segítséget

Vagyis nincsen tragédia, de ha a temérdek tennivaló nem lenne elég, a tánciskolájában ráadásul kisebb zűr támadt, hiszen egyik oszlopos tagjuk lesérült.

– Az egyik tanárunknak elszakad egy szalag a vádlijában, helyettesíteni kell. Igyekszem beugró tanárt fejleszteni – nem találni. Vannak nagyon ügyes táncoslányaink, akiket egy kicsit jobban fel kell készíteni az érintett csoportok anyagából, és ők tudnak segíteni. A sérült tanár néni mankóval is megtartja az órákat, ő lesz a hang.

Ennek ellenére Andi táncos asszisztenst keres maga mellé, és nincsenek nagy elvárásai.

„Bárki, aki táncolni tud és szeret, szereti az embereket, jól kommunikál, és szeretne velem dolgozni” – sorolta a feltételeket, amelyek igazán teljesíthetőek.

Viszont, akinek élete a tánc és, jelentkezni szeretne, az siessen, mert a munkahelyi felfordulásnak egy huszárvágással véget vet a táncos, méghozzá mindössze néhány nap múlva.

Azért csak ezt az egy hetet kell kibírni, mert vasárnap elutazunk egy kicsit, hiszen az én koromban engem már kímélni kell

– nevetett a gyönyörű versenytáncos.

– Vasárnap repülőre ülünk, és úgy elszállunk, mint a fecske. A célpont ismét Dél-Olaszország, amit nagyon szeretünk. Nyáron is oda utaztunk, hiszen repülővel alig több mint egy óra. Nyáron inkább a strandolásé volt a főszerep, és bár az idő ott még most is nagyon jó, de most már kirándulni is nagyon kellemes, és rengeteg gyönyörű hely van. A kánikulában nem sokat mászkáltunk, inkább süttettük magunkat” – árulta el.