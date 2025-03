"Klónoztam magam!" - Ilyen gyönyörű Judy lánya, Maja

Elképesztően bensőséges Judy és egyetlen gyermeke, Maja kapcsolata. Az énekesnő a világon mindennél jobban szereti a kislányát, aki már nem is olyan kicsi: tizenhárom éves!

Judy és a lánya között igazán bensőséges a kapcsolat - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

„Amit lehet, azt az ember megadja a gyerekének. Én mindig próbáltam olyan kapcsolatot kialakítani, hogy kicsit ő is lazábban érezze magát. Ez onnan ered, hogy az én szüleim szintén lazák és fiatalosak, és a tesómmal mindent megkaptunk tőlük, pedig abszolút átlagosan éltünk. Persze az ember reménykedik, hogy csupa jó tulajdonságot adhat majd át a gyerekének, meg abban is, hogy azokat viszont nem, amiket jobb lenne, ha nem örökölt volna, mert sokan kihasználhatják. Én például nagyon jószívű vagyok, és nem tudok nemet mondani. Ellenben Maja nagyon is képes erre, és sokkal határozottabb, mint én voltam. Emellett a szóhasználata is olyan, mint az enyém, így sokszor hallom, hogy biztosan klónoztam magam!” – kezdte az édesanya nevetve a hot! magazinnak.

Judy tudja, hogy hány órás harcot kell vívniuk, hogy tankönyv elé üljön Maja

Noha az énekesnőnek és a párjának is van testvére, Judy lánya, Maja egyke. Ez azonban nem zavarta Judyt, hiszen a lánya jól kijön a korabeliekkel és a fiatalabbakkal is, emiatt nem volt hiányérzete.

„Úgy dobta az élet, hogy nem lett tesója Majának, bár örültem volna, ha van. Ennek ellenére – vagy éppen ezért – olyan típus, aki szeret a középpontban lenni. Sok gyerek jön vendégségbe, Maja barátnői rengeteget vannak itt. Nagyon kedvelik az osztálytársai, és mindenki szeretne barátkozni vele. A kamaszkorral kapcsolatban mindig azt mondták, hogy »kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond«. Ezt most már testközelből tudom. Persze minden korszaknak megvan a maga szépsége, de kicsivel könnyebb dolgom volt azért! Tudom már, hány órás harcot kell vívni azért, hogy leüljön a tankönyv elé, és tanuljon. Pedig nagyon szorgalmas gyerek, és képes odatenni magát, emellett versenyszerűen sportol, amiért külön büszke is vagyok. Mindig mondják, hogy az anya összeköttetésben van a gyerekkel, és a gyerek attól boldog, ha mindenki az körülötte, és az anyukája is. Ő pedig látja, hogy itt egy nagyon kiegyensúlyozott élet van, törődünk és foglalkozunk vele, például Krisztiánnal felosztottuk, hogy melyikünk milyen tárgyat tanul vele.”