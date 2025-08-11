Horváth Gréta: „Az Ázsia Expressz olyan karakterleírást ad önmagadról, ami arcul csap”

Augusztus 31-én elstartol az Ázsia Expressz hatodik évada, amelynek ezúttal Curtis és menyasszonya, Barnai Judit is nekivágnak. Horváth Gréta nem titkolja, hogy Judie-éknak szurkol, mindemellett szívesen mesélt arról is, hogy mi számít igazán egy ilyen versenyben.
Az egykori győztes kétség kívül szívesen emlékszik vissza arra, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenéznie a forgatások során, Gréti úgy véli, vannak biztos dolgok, amiket minden évadban megtapasztalnak a szereplők.
Nagyon változatos az idei névsor, biztos vagyok benne, hogy ezúttal is lesznek konfliktusok. Ez egy olyan verseny, ami igazán megmutatja, hogy ha nincs semmid, akkor tényleg csak magadra számíthatsz. Itt előjön belőled egy olyan ösztön, amivel még soha nem találkoztál, úgyhogy biztosan lesznek meglepetések és izgalmas pillanatok, valószínűleg idén is minden néző talál majd magának olyan karaktert, akivel azonosulni tud.
- kezdi Horváth Gréta, aki a Borsnak adott interjújában elárulta, hogy a mai napig sokan felhívják a leendő szereplők közül, hogy adjon nekik tanácsot, ő pedig örömmel szokta megosztani a tapasztalatait: „Judie-val is sokat beszéltem erről, hogy mi az, ami hasznos, vagy praktikus tud lenni, ha magukkal viszik, ami egy kicsit javítani tud a komfortérzetükön.”
Például tiszta lepedő, ha valahova behívják őket éjszakázni, akkor tudjanak mit maguk alá teríteni, mert ott nagyon sokszor koszos helyen, vagy az utcán alszunk. Érdemes még odafigyelni arra is, hogy miket tegyen az ember az elsősegély csomagba, vagy hogy pakoljon a túratáskába: mi legyen alul, mi felül, általában mi szokott kelleni az ottani helyzetekben hirtelen és fontos a túracipő választás is.
Gréti hozzátette, ugyanakkor vannak olyan tényezők is, amelyeket nem lehet előre kiszámítani, ilyen például a stoppolás, hiszen régiónként változik, hogy milyen az emberek bizalma, kit találnak szimpatikusnak, vagy milyen vallási szokások vannak az adott országban. S hogy az Ázsia Expressz szereplők számára mi az, ami leginkább szükséges a sikerhez?
Szerintem a fókuszáltság, hogy az ember teljesen ki tudjon zárni mindent és teljes figyelmével az adott feladatra, vagy megoldandó problémára tudjon koncentrálni. Ezen kívül a rendkívüli rugalmasság és a változásra való hajlandóság, tudniillik 1-2 perc alatt is 180 fokos fordulatot tud venni a verseny kimenete. Ott nagyon nehéz megtalálni az adott pillanatban azt a kapaszkodót, amiben még találsz annyi hitet és erőt önmagadban, hogy azt tovább tudd vinni.
Gréti egykori győztesként elárulta, egy ilyen műsor rengeteget hozzátesz az ember személyiségéhez. „Azért itt rájössz az önműködésedre, hogy mi az, amiben kimagaslóan ügyes vagy. Rájössz, hogy mik az erősségeid és mik a gyengeségeid és el kell döntened, hogy a változás irányába indulsz el, mert szeretnél jobb lenni valamiben, vagy inkább annak szentelsz több időt, hogy az erősségedet még profibb szintre emeld. És teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, egyensúlyról, gyorsasságról vagy állóképességről: biztos, hogy kapni fogsz magadról egy körvonalazódott karakterleírást, ami arcon csap”
A gyönyörű sztáranyuka szerint az idei évadban is kiderül majd, hogy kinek milyen a személyisége, mert lehet, hogy eddig teljesen más képet festett magáról valaki, mint amilyen valójában.
Ezzel nekem is szembesülnöm kellett, kaptam hideget-meleget anno. De végigcsinálnám újra, a Farm VIP-t meg pláne, hiszen ott tényleg engem ismerhettek meg az emberek. Nem párban voltunk, hanem önmagamért voltam, oda tényleg bármikor szívesen visszamennék.
Horváth Gréta szerint az Ázsia Expressz egyik legfontosabb üzenete az, hogy mennyire fontos az egészség, amiről sokan úgy gondolják, hogy alanyi jogon jár. „Amikor beüt egy gyomorrontás, vagy egy kéztörés - mert ilyenek bárkivel, bármikor előfordulhatnak - rá kell jönni arra, hogy az ember egészsége önmagában véve kincs. Ha tudod hajlítani a karod, tudsz futni és bár nehéz a táska, de tudod cipelni, az már félsiker.
Itthon csak bemegyünk a boltba és leemelünk a polcról mindent, ott viszont egy pohár ajándékba kapott narancsos üdítő is életmentő érzés lehet. Itt valóban megtapasztalod, hogy mennyire esendő vagy és azt is, milyen elképesztő erő rejlik benned.
Az Ázsia Expressz új évada augusztus 31-én indul a TV2-n!
