Horváth Gréta: „Az Ázsia Expressz olyan karakterleírást ad önmagadról, ami arcul csap”

Augusztus 31-én elstartol az Ázsia Expressz hatodik évada, amelynek ezúttal Curtis és menyasszonya, Barnai Judit is nekivágnak. Horváth Gréta nem titkolja, hogy Judie-éknak szurkol, mindemellett szívesen mesélt arról is, hogy mi számít igazán egy ilyen versenyben.

Horváth Gréta az Ázsia Expressz egykori győzteseként elárulta, hogy mit tart a legfontosabb dolognak a műsor kapcsán (Fotó: TV2)

Ázsia Expressz: Horváth Gréta szerint két dolog fontos igazán

Az egykori győztes kétség kívül szívesen emlékszik vissza arra, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenéznie a forgatások során, Gréti úgy véli, vannak biztos dolgok, amiket minden évadban megtapasztalnak a szereplők.

Nagyon változatos az idei névsor, biztos vagyok benne, hogy ezúttal is lesznek konfliktusok. Ez egy olyan verseny, ami igazán megmutatja, hogy ha nincs semmid, akkor tényleg csak magadra számíthatsz. Itt előjön belőled egy olyan ösztön, amivel még soha nem találkoztál, úgyhogy biztosan lesznek meglepetések és izgalmas pillanatok, valószínűleg idén is minden néző talál majd magának olyan karaktert, akivel azonosulni tud.

- kezdi Horváth Gréta, aki a Borsnak adott interjújában elárulta, hogy a mai napig sokan felhívják a leendő szereplők közül, hogy adjon nekik tanácsot, ő pedig örömmel szokta megosztani a tapasztalatait: „Judie-val is sokat beszéltem erről, hogy mi az, ami hasznos, vagy praktikus tud lenni, ha magukkal viszik, ami egy kicsit javítani tud a komfortérzetükön.”

Például tiszta lepedő, ha valahova behívják őket éjszakázni, akkor tudjanak mit maguk alá teríteni, mert ott nagyon sokszor koszos helyen, vagy az utcán alszunk. Érdemes még odafigyelni arra is, hogy miket tegyen az ember az elsősegély csomagba, vagy hogy pakoljon a túratáskába: mi legyen alul, mi felül, általában mi szokott kelleni az ottani helyzetekben hirtelen és fontos a túracipő választás is.

Gréti hozzátette, ugyanakkor vannak olyan tényezők is, amelyeket nem lehet előre kiszámítani, ilyen például a stoppolás, hiszen régiónként változik, hogy milyen az emberek bizalma, kit találnak szimpatikusnak, vagy milyen vallási szokások vannak az adott országban. S hogy az Ázsia Expressz szereplők számára mi az, ami leginkább szükséges a sikerhez?