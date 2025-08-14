Hogy szalad az idő! Már ekkorát nőtt az Exatlon sztárjának kislánya

Szabó-Thomka Hanna neve sokak számára a TV2 sportrealityjéből, az Exatlon Hungaryből lehet ismerős. A csinos sportoló a Kihívók csapatában versenyzett a produkció alatt. A műsort követően pedig a közösségi médiában is nagy ismertségre tett szert.

Fotó: TV2

Szabó-Thomka Hanna időközben tavaly életet adott első gyermekének, majd nemrégiben kiderült, hogy már a második gyermekével várandós. A csinos sportoló, most az elsőről osztott meg egy fotósorozatot az Instagramján, méghozzá egy fontos alkalom miatt, ugyanis Alana 1 éves lett.

Alana 1 éves

- olvasható Szabó-Thomka Hanna bejegyzésében.

A poszt alatt kommentben sorra érkeznek a köszöntések a hozzászólóktól.

