Hogy szalad az idő! Már ekkorát nőtt az Exatlon sztárjának kislánya

Szabó-Thomka Hanna neve sokak számára a TV2 sportrealityjéből, az Exatlon Hungaryből lehet ismerős. A csinos sportoló a Kihívók csapatában versenyzett a produkció alatt. A műsort követően pedig a közösségi médiában is nagy ismertségre tett szert.
Szabó-Thomka Hanna időközben tavaly életet adott első gyermekének, majd nemrégiben kiderült, hogy már a második gyermekével várandós. A csinos sportoló, most az elsőről osztott meg egy fotósorozatot az Instagramján, méghozzá egy fontos alkalom miatt, ugyanis Alana 1 éves lett.
Alana 1 éves
- olvasható Szabó-Thomka Hanna bejegyzésében.
A poszt alatt kommentben sorra érkeznek a köszöntések a hozzászólóktól.
Isten éltesse
- írta az egyik.
Boldog születésnapot Kicsilány
- fogalmazott egy másik.
