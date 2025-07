Új név, új élet – Második gyermekét várja az Exatlon sportolója

A pár első kislánya, Alana 2023 augusztusában született, most pedig örömmel jelentették be: úton a második baba!

A hírt közösségi oldalukon osztották meg, ahol ultrahangfotóval és a kislányukkal a kezükben pózoltak. A fotó mellé ezt írták:

„Következő lépés, úton a baba, második gyermek.”

Hanna már az első várandósságát is aktívan, mindössze 7–8 kilós hízással élte meg, és most is tele van energiával. A volt Exatlon- és All Star-szereplő azóta is népszerű edzőként inspirálja követőit, miközben a családja tovább bővül.