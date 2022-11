Férjhez ment az Exatlon Hungary versenyzője, nem is akármiben

Az Exatlon Hungary Kihívó csapatát erősítette Szabó-Thomka Hanna. A versenyző 2019-ben, az első évadban, majd 2021-ben, az All Star-ban is szerepelt. A fiatal lányra jó ideje talált rá a szerelem, három évvel ezelőtt az Instagram-oldalán leplezte, ki az a férfi, aki elrabolta a szívét. Bár a magánéletéről a két évadban sem igen ejtett szót, több versenytársával is összehozták korábban. Úgy tűnik, ezek csak rosszindulatú találgatások voltak, ugyanis most hétvégén annak a fiatalembernek mondta ki a boldogító igent, akit korábban is megmutatott. Úgy tűnik, nem ragaszkodott a hagyományokhoz, mert nem hófehér menyasszonyi ruhában, hanem egy nadrágkosztümben fogadott örök hűséget szerelmének.

A fotóhoz csupán annyit írt:

“Én ott leszek, mikor feladnád

Amikor a fejedet lehajtanád

Én már nem hagylak el, mert

Az életem összenőtt veled teljesen.”