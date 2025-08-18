Házasság első látásra Csabi újrakezdené exfeleségével: „Meglátjuk, lesz-e valami kis szikra”

A Hal a tortán 2025-ös évadának negyedik hetén egykori férjek és feleségek mérik össze a főzőtudományukat, ugyanis a Házasság első látásra szereplői öltenek kötényt. Közöttük van Kabai András, Szandavári Gergő, Hegedűs Csaba, Boda Gyöngyi és a második évad egyedüli képviselőjeként Kovács Reni is, így biztosan nem lesz hiány vicces pillanatokban. Különösen, hogy a Házasság első látásra Csabija abban reménykedik, újra közelebb kerülhet egykori feleségéhez, Gyöngyihez.

Úgy fest, a Házasság első látásra Hegedűs Csabija szívesen újrakezdené a volt párjával (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Gyöngyi és Csabi számára ugyan pozitívan végződött, hiszen úgy döntöttek folytatják a kapcsolatukat, ám később mégis a válást választották. Azóta a fiatalok nem igazán tartották a kapcsolatot, sőt Hegedűs Csabi barátnője kezét is megkérte, de az eljegyzést végül felbontották. Ezek után az üzletember most kijelentette, kicsit reménykedik abban, hogy ez az egy hét újra közelebb hozza őket egymáshoz.

Bevallom őszintén, hogy nekem a műsor után kicsit jobban bejött Gyöngyi, és most egy héten keresztül együtt leszünk, kicsit közelebb fogunk egymáshoz kerülni, szóval meglátjuk, hogy lesz-e valami kis szikra

– vallotta be egy sejtelmes félmosollyal Csabi.

Gyöngyi egy karikagyűrűvel akarja megviccelni volt párját, de a tréfa akár még visszafelé is elsülhet (Fotó: TV2 / press.tv2.hu)

A Házasság első látásra Gyöngyije hallani sem akar Csabiról

Bár a TV2 sztárjai nem váltak el rossz viszonyban, de barátnője kérdésére Gyöngyi bevallotta, nem szeretne még egyszer hozzámenni az exférjéhez.

Biztos, hogy nem mennék hozzá még egyszer. Jézusom, nem! Alapvetően nincs vele semmi problémám, de azok az idők elmúltak. Marad a tisztes távolság. Egyébként is tudjuk, mit mondanak a felmelegített töltött káposztáról

– jelentette ki határozottan Csabi volt felesége.

Ennek ellenére egy poént azért kieszelt egykori párjának, ugyanis elhatározta, hogy egy karikagyűrűt tesz az asztalra, épp oda, ahol Csabi fog ülni. Ha kíváncsi vagy, hogyan reagál erre az üzletember, a Hal a tortán új részéből kiderül, este 7 órától, a Super TV2-n!