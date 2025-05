A Házasság első látásra sztárja Ciprusig menekül exe miatt: Még a vállalkozását is eladta

A Házasság első látásra 1. évadának egyetlen „sikeres” házassága Hegedűs Csabi és Gyöngyi frigye volt, a műsor után mégis a válás mellett döntöttek. A volt férj azonban nem bánkódott sokáig, megtalálta Fannit, aki a szoláriumában kezdett el dolgozni, és akivel hamar össze is jöttek. Ezek után rohamtempóban fejlődött a kapcsolatuk, kevesebb mint egy év alatt nem csak összeköltöztek, de még a lánykérésre is sor került, sőt a családalapításról is szó esett. Ám nemrég kiderült, külön utakon folytatják, ami Csabit annyira megviselte, hogy inkább külföldre menekülne az emlékek elől.

A Házasság első látásra Hegedűs Csabija mindent feladna, csak hogy túlléphessen volt kedvesén, annyira megviselte a szakítás (Fotó: tv2)

A Házasság első látásra Csabija az egész életét Fannival tervezte el, ám a lány máshogy látta a jövőjét, így véget vetett a kapcsolatuknak. Az összetört szívű férfi pedig úgy döntött mindent hátrahagy, hogy tovább léphessen.

„Most költözök a hétvégén, egyelőre még nem készült el a házam, úgyhogy átmenetileg a nagymamámhoz megyek. Viszont ez neki is jó lesz, mert már idős, és sok mindenben tudok segíteni, én pedig öt percre leszek az új háztól, ahol még ugye zajlik a felújítás, amit felügyelnem kell” – vágott bele az üzletember.

Békásmegyert teljesen hátrahagyom, de nem bánom. A lakást egyébként is csak béreltem, mert tudtam, hogy csak átmenetileg van rá szükség, amíg nem fejeződik be az építkezés. A szoli pedig már nincs is meg, eladtam. Az az igazság, hogy szeretnék más irányba elindulni, illetve Fanni mai napig ott dolgozik, és nem nagyon szeretnék találkozni vele, kirúgni pedig végképp nem akartam

– mesélte a Borsnak szomorkásan.

A Házasság első látásra sztárja külföldön kezdene új életet

Csabi azt is elárulta, hogy bár jelenleg a felújításra koncentrál, a fő cél, hogy külföldön kössön ki.

„Egyelőre a házra koncentrálok, elég sok mindent meg tudok magam is csinálni szerencsére, mert ezzel foglalkoztam egész életemben, de ha kész lesz akkor megyek Ciprusra. Remélem őszre sikerül befejezni, és ki tudok menni, hogy kint töltsem az év hátra lévő részét, és ha tetszik, jövőre veszek ott egy ingatlant” – árulta el a terveiről.