/„Ennél édesebb nő a Földön nincs” – Csúnya szakítása után újra szerelmes a Házasság első látásra sztárja

Jegyessége felbontása után újra rátalált a szerelem a Házasság első látásra 1. évadából megismert Hegedűs Csabára! Ráadásul Ámor – ahogy ez lenni szokott –, akkor kopogtatott az ajtaján, amikor Házasság első látásra Csabi a legkevésbé sem számított rá: nem sokkal fájdalmas szakítása után.

Házasság első látásra: Csabi újra szerelmes (Fotó: TV2)

Ahogy arról a Bors már beszámolt, a Házasság első látásra 1. évadának egyetlen „sikeres” házassága Hegedűs Csabi és Gyöngyi frigye volt, a műsor után mégis a válás mellett döntöttek. A volt férj azonban nem bánkódott sokáig, megtalálta Fannit, aki a szoláriumában kezdett el dolgozni, és akivel hamar össze is jöttek. Ezek után rohamtempóban fejlődött a kapcsolatuk, kevesebb mint egy év alatt nem csak összeköltöztek, de még a lánykérésre is sor került, sőt a családalapításról is szó esett. Ám nemrég kiderült, külön utakon folytatják, ami Csabit nagyon megviselte. Ráadásul Fanni épp a 40. születésnapján szakított Csabival. Micsoda időzítés!

„Én mindig azt mondtam magamnak, hogy 40 éves koromra kockás hasam lesz és Ferrarim, ehhez képest van egy ótvar régi sz@r kocsim és sörhasam, nem beszélve arról, hogy pár napja lelépett a párom” – írta oldalán Házasság első látásra Csaba, majd később a Ripost megkeresésére a fájdalmas részleteket is kifejtette.

„Sajnos nem működött már a kapcsolatunk, nagy volt a korkülönbség és ez sok mindenben kiütközött. Nagyon sok kompromisszumot kötöttem, hogy vele lehessek, de az a pár dolog, ami neki nem fért bele, az a kapcsolatunkba került. Fanni egy fiatal, huszonéves lány, de az új barátnője rávette, hogy botoxoltasson, meg töltesse fel a száját, amire neki semmi szüksége nem volt. Eleve nagyon szép szája volt, ez volt az egyik, amibe én bele is szerettem. Arról nem is beszélve, hogy a mi gondjainkat neki mesélte el és ő nem azt tanácsolta, hogy beszéljük meg őket, hanem azt, hogy hagyjon el, nem a legjobb barát az ilyen szerintem. Negyvenéves vagyok és ő az egyetlen, akinek megkértem a kezét, nyilván komolyan terveztem vele, arconcsapás volt, hogy ő már nem vette komolyan a dolgot. Szerettem őt és mindent megtettem, hogy vele lehessek. Eladtam a telkemet, hogy a következő lépésre koncentrálhassak, de ő nem maradt velem, én meg itt maradtam egyedül a rossz döntésekkel” – szomorkodott még áprilisban Házasság első látásra Csabi, ám a búbánat nem időzött sokáig az életében.