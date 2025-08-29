"Kitette amit, ki kell" – Nem színjáték volt! Tényleg a kamerák előtt nyomultak egymásra a TV2 sztárjai

A Házasság első látásra 1. évadában kereste a szerelmet Kabai Andris, de helyette Dávid Petrát találta. A kérészéletű házasság és viharos szakítás után azonban a Loving Arms néven is ismert DJ-re rátalált a boldogság, csakhogy azóta Rékával is szakítottak. Ekkor toppant be az életébe a Házasság első látásra 2. évadából ismert Kovács Reni, aki szinte azonnal felkeltette az érdeklődését. A két szereplő románca a Hal a tortán 2025-ös évadában kezdett kialakulni, amit a nézők is végigkövethettek. Most pedig maga Andris mesélt arról, hogy tart-e még az ismerkedés.

A Házasság első látásra Kabai Andrisa szemet vetett Kovács Renire, most ki is derült mi lett a bimbózó románcból (Fotó: Archív / hot magazin!)

A Hal a tortánban a Házasság első látásra szereplői olyan nyíltan flörtöltek egymással, hogy még a többiek is pedzegették, hogy talán egy új szerelem lehet kialakulóban. Csakhogy, amikor Andris egy szál vörös rózsával lepte meg Renit, a lány nem éppen úgy reagált mint, ahogy azt várta. Ez pedig végzetes hibának bizonyult.

„Renivel nagyon adta magát a helyzet, hiszen eléggé kitette amit, ki kell, mi pedig előszeretettel dicsérgettük. De ezt ő sem bánta, sőt mondhatni még úszkált is ebben. Ráadásul neki is voltak olyan játékos megjegyzései, amire egy férfi le is csap, így volt ez velem is. Aztán elkezdődött egy folyamatos játék, és kíváncsi voltam, hogy ebből mi lesz” – vágott bele Andris.

Nagyon érdekelt, hogy Reninek hol vannak a határai, meddig tudunk elmenni ezzel az egésszel, hogy nála ez csak a show része, vagy tényleg lát ebben valami pluszt is. Emiatt a humor mellett próbáltam egy picit a lovagiasabb, férfiasabb énemet is megmutatni, ezért vittem neki a virágot is, de erre már nem olyan reakció jött, amit vártam

– magyarázta a Borsnak.

A Házasság első látásra Renije egy pillanat alatt rontott el mindent Fotó: Instagram

A Házasság első látásra sztárjának korábbi kapcsolata is így ment félre

Az is kiderült, hogy Kabai Andris volt barátnője Réka sem minden esetben úgy reagálta le ezeket a helyzeteket, mint ahogy kellett volna, így a lemezlovas fejében azonnal megszólalt a vészcsengő.

Épp akkoriban szakítottunk Rékával, amikor a műsort forgattuk, és abban közrejátszott hasonló. Többször is előfordult, hogy vettem neki virágot és nem úgy reagált rá. És nekem kell az, hogy ha megmutatom az érzelmesebb oldalamat, akkor a másik is úgy álljon hozzá

– vallotta be.