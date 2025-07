Szenzáció! Szakításuk után újra együtt a Dancing with the Stars álompárja

Nem mindig könnyű, ha azzal a személlyel kell munkakapcsolatban maradni, akihez korábban gyengéd szálak fűztek. De ez úgy látszik, nem igaz Tóth Katicára és Suti Andrásra, akiket a Dancing with the Stars szerelmespárjaként ismertek meg tévénézők.

Dancing with the Stars: Tóth Katica párja volt évekig Suti András (Fotó: Instagram)



A Dancing with the Stars korábbi jegyesei a szakítás után jóban maradtak

Imádták a táncos show műsor rajongói Tóth Katica és Suti András párosát. A Dancing with the Stars álompárjának éveken keresztül harmonikus volt a kapcsolata mind a táncparketten, mind a magánéletben. Nyolc évig voltak együtt, eljegyezték egymást, akkor még úgy tűnt, együtt fognak megöregedni. De aztán jött a covid, még több időt töltöttek együtt és akkor rájöttek, nem egy irányba tart már az életük. Próbálták ugyan megmenteni a kapcsolatukat, de végül úgy döntöttek, külön utakon folytatják. Sok párral ellentétben Katica és András nem haraggal váltak el egymástól, ami már csak azért is fontos volt, mert még egy versenyük volt a magyar bajnokságban, amit aztán meg is nyertek.

Ráadásul a szakítás utáni új Dancing évadban mind a ketten táncoltak, hosszú idő után először nem szerelmespárként. Közben a profi táncosra rátalált a szerelem, Suti András új párját be is támadták a rajongók, akik sokáig bíztak benne, hogy az álompár kibékül. Nem lett igazuk, de annak biztos örülnek, hogy most újra együtt láthatják őket, igaz csak az Instagramon, ugyanis valamilyen projektben újra együtt táncolnak. Tóth Katica sztorijából lejön, hogy ugyanúgy nagy az összhang köztük, mint amikor még egy pár voltak.

Tóth Katica Tasi Dáviddal rövid ideig alkotott egy párt, jegyesség felbontása után (Fotó: TV2)



Tóth Katica megint szingli

A tavalyi Dancing with the Stars győztesének magánélete a szakítás óta valóságos hullámvasút. Először a Sztárban sztár leszek! tehetségével, Tasi Dáviddal jött össze, de pár hónap után szakítottak, majd összejött egy modellel idén tavasszal, de már el is tűntek a közös képek.