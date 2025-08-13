Mindenkit meglepett: Siófokon tűnt fel Noszály Sándor

Noszály Sándor, egykori sikeres teniszező is ütőt ragadott a siófoki Spartacus SE meghívásos páros versenyén. A sportoló, akiről sokat hallottunk az elmúlt hónapokban mentális betegsége kapcsán, a fotók tanúsága szerint sokkal jobban van és ismét sportol - írta a sonline.hu

Noszály Sándor ütött is ragadott Siófokon Fotó: Bors/Szabolcs László

Noszály Sándor élvezte az otthonos közeget

Noszály Sándor a magyar tenisz egyik legismertebb alakja, aki a 90-es években és a 2000-es évek elején képviselte hazánkat a nemzetközi élvonalban. Legnagyobb sikerét 1995-ben aratta, amikor megnyerte a szöuli ATP-tornát. Pályafutása során a világranglista legjobbjaként a 95. helyen állt, és a Davis-kupa-válogatott meghatározó tagjaként számos fontos győzelmet hozott Magyarországnak. Az elmúlt hónapokban meglepő videós bejegyzései jelentek meg közösségi oldalán, majd később kiderült, mindez bipoláris depressziója miatt történt, amit azóta kezeltet, sőt, saját youtube műsort és podcastet indított, amellyel az a célja, hogy küzdjön a betegség stigmatizálása és általában a megbélyegzés ellen. A legutóbbi adásban Jakupcsek Gabriella volt a vendége, akivel arról beszélgettek, hogy nem csak betegség, de az ember kora is negatív megítélés tárgya lehet.



