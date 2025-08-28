Már kockahasa is van? Talpig feszülősben villantott Gáspár Evelin

Bombaformát villantott Gáspár Evelin. Győzike idősebbik lányát, akit tíz éves korában ismerhetett meg a világ család valóságshow-jában, rengeteg bántás érte a kinézete miatt. Evelin azonban rácáfolt a kétkedőkre: akaratának és az életmódváltásnak köszönhetően pedig olyan magabiztosságra tett szert, amelyet közösségi médiára feltöltött fotói is tükröznek.
Evelin legutóbbi bejegyzésében pont egy edzőteremből, egy bokszring mellől jelentkezett be, miután nemsokára részt vesz élete első hivatalos mérkőzésén. A fotón ráadásul csak egy sportmelltartót és egy rövid edzőnadrágot visel, amely így tökéletesen láttatni engedi azt, hogy milyen izmos és tónusos lett az évek során.
Gyönyörű, meg szép is vagy
- közölték is vele kommentben.
Győzike elsőszülöttjének fotója ráadásul nem sokkal azután érkezett, hogy kijelentette, közellenségnek tartja magát.
Közismert ellenségnek tartom magam
- nyilatkozta ugyanis arra a kérdésre, celebnek tartja-e magát, majd rátért arra, roma közismert személyként muszáj példát mutatnia. Pont úgy, ahogy azt Gáspár Győző is tette:
Ha romaként nem mutatsz példát, akkor mi értelme? Én úgy gondolom, hogy apám pozitívan változtatott a romák megítélésén. Nem azt látták a nézők, hogy elmegy lopni, vagy hogy a gyerekek koszosak, vagy kerülik az iskolát.
