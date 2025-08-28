Már kockahasa is van? Talpig feszülősben villantott Gáspár Evelin

Bombaformát villantott Gáspár Evelin. Győzike idősebbik lányát, akit tíz éves korában ismerhetett meg a világ család valóságshow-jában, rengeteg bántás érte a kinézete miatt. Evelin azonban rácáfolt a kétkedőkre: akaratának és az életmódváltásnak köszönhetően pedig olyan magabiztosságra tett szert, amelyet közösségi médiára feltöltött fotói is tükröznek.

Bombaformát villantott. / Fotó: Mediaworks Archív

Evelin legutóbbi bejegyzésében pont egy edzőteremből, egy bokszring mellől jelentkezett be, miután nemsokára részt vesz élete első hivatalos mérkőzésén. A fotón ráadásul csak egy sportmelltartót és egy rövid edzőnadrágot visel, amely így tökéletesen láttatni engedi azt, hogy milyen izmos és tónusos lett az évek során.

Gyönyörű, meg szép is vagy

- közölték is vele kommentben.

Győzike elsőszülöttjének fotója ráadásul nem sokkal azután érkezett, hogy kijelentette, közellenségnek tartja magát.

Közismert ellenségnek tartom magam

- nyilatkozta ugyanis arra a kérdésre, celebnek tartja-e magát, majd rátért arra, roma közismert személyként muszáj példát mutatnia. Pont úgy, ahogy azt Gáspár Győző is tette: