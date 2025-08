Galambos Lajos döbbenetes változása: „Elengedtem a múltat”

A szemfülesebb TikTok felhasználók már bele-beleszaladhattak Galambos Lajos videóiba, melyekből első ránézésre két konklúziót is le lehet vonni. Egyrészt, hogy a 64 éves mulatós sztár halad a korral, másrészt pedig, hogy felvette a kesztyűt a korral szemben és kiütéssel győzött is. Pedig Galambos Lajos nem volt éppen a szerencse fia az utóbbi években. Mint ismeretes, sok éven át tartott a büntetőpere, melynek végén, 2022 decemberében 3 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték közmű lopásárt és vesztegetésért. Az ország trombitása 2023 áprilisában vonult be a rácsok mögé, ahonnan 14 hónappal később szabadult. Az azóta eltelt időben, Lajcsi rengeteget változott. Előnyére…

Galambos Lajos rengeteget változott (Fotó: YouTube/Lajcsi)

Galambos Lajos: „Ma már egészen más, egészen új élethelyzetben vagyok”

Galambos Lajos, most a Borsnak mesélt erről a szemmel látható átalakulásról, ami nem csupán külsőségekben mutatkozik meg nála. „Köszönöm, hogy észrevettétek, valóban remekül vagyok, minden értelemben. Igen, voltak durva mélypontok az életemben és ezek nyomot hagytak a lelkemen és az arcomon is, de ma már egészen más, egészen új élethelyzetben vagyok és talán ezt vettétek észre rajtam.

Minden egyes nap vannak feladataim és tényleg jól érzem magam a bőrömben.

Természetesen van egy jó adag tudatosság is a változások mögött. Naponta járok kocogni és ha csak tehetem és jó idő van, evezni is járok reggelente. Saját magamnak főzök és alaposan változtattam az étrendemen is. Többnyire zöldséget és halat eszem” – kezdte a Borsank Galambos Lajos trombitaművész.

Galambos Lajoson már a szabadulása utáni napon is jól látszott, hogy elindult egy új úton (Fotó: Böszörményi Lilla)

„Nagyon sok, pozitív visszacsatolást kapok, bármerre is járjak az országban”

A mulatós műfaj koronázatlan királya persze rengeteg támogatást kap szeretteitől és az utca emberétől is, így folyamatosan érzi a motivációt arra, hogy egészségesen éljen. „Elengedtem a múltat és már nem rágódom semmin, ami mögöttem van.

Pozitív szemlélettel élek és ezt erősítik beennem a szeretteim is. A külsőmért egyébként részben a kislányom, Boglárka ”felel”. Természetes, hogy hallgatok rá, hiszen sikeres divatszakember és márkatulajdonos.

„Mindezek mellett nagyon sok, pozitív visszacsatolást kapok, bármerre is járjak az országban. Ugyanakkor kár lenne eltagadni, hogy a barátnőm is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy szó szerint kicserélődtem” – magyarázta Lajcsi, majd kitért a közösségi médiára is, ahol egyre komolyabb jelenlétet ígér követőinek. „Felfedeztem magamnak a TikTokot és be kell vallanom, hogy nagyon tetszik. Világos számomra, hogy ez a jövő, és én nem akarok semmiről lemaradni. Szeretném is fejleszteni a videós megjelenéseimet” – tette hozzá Galambos Lajos.