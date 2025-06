Galambos Lajos ezzel a magyar sztárral ápol különleges kapcsolatot

Kasza Tibi műsorvezetésével visszatért a TV2 képernyőjére hazánk ikonikus vetélkedője, a Szerencsekerék. Amely ezúttal még több izgalmat és újdonságot tartogat a nézőknek. Nem csupán új Szerencselány debütált Balogh Eleni személyében, de élő zenekar, tematikus adások és további népszerű sztárvendégek is színesítik a hétköznap estéket. A legújabb adás vendégei ma este pedig Balogh Tamásné, Kuna Valéria és Galambos Lajos lesznek.

A Szerencsekerék TV2-s legújabb adásában Galambos Lajos Kuna Valéria énekesnővel közösen fog fellépni (Fotó: TV2)

Ez derült ki a Szerencsekerékben Galambos Lajosról

Kuna Valéria, Prima-díjas énekesnő legutóbb A Dal 2025-ös versenyében tűnt fel és óriási sikert aratott a nézők körében, ami köszönhető az előadó különleges énekhangjának. Azonban a Szerencsekerék legújabb adásában egy különleges történetet mesélt el játékostársáról, Lagzi Lajcsiról:

Lajcsi egy nagyon fontos szereplője a zenei karrieremnek, amikor szinte gyerekként léptünk még fel Szolnokon, amikor meglátott minket a színpadon és hívott minket a Dáridóba, ez egy akkora visszaigazolás és élmény volt, ami évtizedekre meghatározta a pályánkat, meg merem kockáztatni, hogy nagyban hozzájárult ahhoz, hogy még mindig zenészként dolgozom

– mesélte az énekesnő, aki régről ismeri Galambos Lajost és a mai napig jó viszonyban vannak, sőt az adásban még trombitálni is fognak együtt.

Galambos Lajos: „Csak előre nézünk nem hátra”

Lagzi Lajcsi számára pár hónapja végleg lezárult az a majd egy évtizedes kálvária, ami 2015. szeptember 24-én hajnalban indult azzal, hogy a rendőrség lerohanta a trombitás Boldogasszonypusztán álló birtokát és letartóztatták őt és a feleségét is. Galambos Lajost végül 2022 decemberében jogerősen 3 év hat hónap börtönre ítélték, melynek letöltését néhány csavar után 2023. április 23-án kezdte meg. A rácsok mögül 14 hónappal később szabadult, azóta pedig reintegrációs őrizetben töltött további tíz hónapot. Most húsvétkor azonban a trombitaművész lábáról végleg lekerült a nyomkövető. Így most már végre szabad embernek mondhatja magát, ezáltal pedig Kasza Tibi is megkérdezte tőle, hogy mik a tervei a jövőre nézve, illetve miként érzi magát jelenleg.