Exkluzív videó: Végre szabadon beszélhet, Galambos Lajos elvenné szerelmét

Galambos Lajos számára végleg lezárult az a majd egy évtizedes kálvária, ami 2015. szeptember 24-én hajnalban indult azzal, hogy a rendőrség lerohanta a trombitás Boldogasszonypusztán álló birtokát és letartóztatták őt és a feleségét is. A zenészt végül 2016. január végéig előzetes letartóztatásban tartották, miután azzal gyanúsították, hogy 30 millió forint értékben lopott közműveket, de felmerült a közokirat hamisítás és a vesztegetés gyanúja is. Ezután megkezdődött a majd 8 éven át tartó büntetőper, melynek során szinte minden megtörtént, ami csak egy bonyolult ügy során megtörténhet. Volt bírócsere, de az is megesett, hogy Galambos Lajost a tárgyalóteremből vitte el a mentő. Galambos Lajost végül 2022 decemberében jogerősen 3 év hat hónap börtönre ítélték, melynek letöltését néhány csavar után 2023. április 23-án kezdte meg. A rácsok mögül 14 hónappal később szabadult, azóta pedig reintegrációs őrizetben töltött további tíz hónapot. A Bors elsőként járt a birtokon, miután húsvétkor végre lekerült Lajcsi lábáról a nyomkövető.

Galambos Lajos szabadulása után, birtokán fogadta a Borsot (Fotó: Böszörményi Lilla / Bors)

Galambos Lajos: „Még csak nem is ismerem ezt, akit állítólag megvesztegettem”

„A lelkem mindig szabad volt…” – kezdte a beszélgetést meggyőződéssel Galambos Lajos, aki most, visszagondolva a mögötte álló évtizedre, tudja, hogy nem kellett volna belemennie a lélekölő harcba. „Nagyon komoly stresszfaktor volt ez és nagyon nyomasztott.

Ha tudtam volna tíz évvel ezelőtt, hogy ennek az egész sz*rnak ez az ára, akkor inkább azt mondtam volna, hogy OK, megyek!

Egyszerűbb lett volna, de nem is sejtettem, hogy ez lesz. Annyit tudok mondani, hogy még csak nem is ismerem ezt, akit állítólag megvesztegettem” – mondta a Bors videóinterjújában az ország trombitása, aki nem tagadja, hogy nem feltétlenül sikerült ép ésszel átvészelnie mindazt a szenvedést, amin ő maga és vele együtt az egész családja átment az ügy kezdete óta. Majd elárulta, hogy István fi, az átéltek hatására döntött úgy, hogy elvégzi a jogi egyetemet, ahol most utolsó éves hallgató.

Galambos Lajos lapunk minden kérdésére őszinte nyíltsággal válaszolt (Fotó: Bors)

„Nem vagyok egy ma született bárány”

Galambos Lajos ugyanakkor megbékélt a sorsával és múltként tekint mindarra, ami mögötte van. „Most teljesen jól vagyok. Nem vagyok sértett. Jó a lelkem, megvagyok és elfogadtam ezt a helyzetet. Nem vagyok egy ma született bárány.

Annyi minden apróságot csináltam az életben, annyi mindenért megbüntethettek, vagy elmarasztalhattak volna. Csak ezért nem…”

– fogalmazott sejtelmesen Lajcsi, aki nem rágódik tovább a múlton, de átértékelte, mit is jelent a szó: szabadság, és mit jelent az, hogy a kevesebb is elég. A Bors kameráinak elmondta, hogy minden igyekezetével azon van, hogy a fényűző életvitelét szerényebbre cserélje. Mint mondja, frusztrálja, hogy rengeteg felesleges holmit halmozott fel a birtokán, de könnyített a lelkén azzal, hogy már eddig is rengeteg mindent adományozott el névtelenül. De elárverezi a korábban nagy becsben tartott Salvador Dali festményét is, amit ma már szintén felesleges fényűzésnek tart.