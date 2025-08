Vasvári Vivien szülés után bikinit húzott és bomba testet villantott

Vasvári Vivien Instagramon osztotta meg követőivel, hogy negyedik szülése után is tökéletes formában van.

Vasvári Vivien nemrég szülte meg negyedik gyermekét és máris fantasztikus formában van (Fotó: Vasvári Vivien)

Vasvári Vivien gyerekeivel nyaral

A modell édesanya Horvátországban pihen családjával, ami rájuk is fér. Vivi áprilisban adott életet negyedik gyermekének, Ariana, Edward és Colin mellé érkezett meg Liam. Az első hónapok egyébként is húzósak egy babával, ilyen létszám mellett pedig egyenesen kihívás, hiszen Bodnár Zsigmonddal mozaikcsaládban élnek, férje két, korábbi házasságából született gyermekével. Bodnár Vivien sosem rettent vissza az anyai feladatoktól, már terhességei alatt is nagyon tudatosan készült fel mindenre és a gyereknevelésben is nagyon következetes.

A sztáranyuka utolsó szülése óta most először mutatta meg magát fürdőruhában: a falatnyi, krémszínű bikini természetesen csodásan áll neki, s bár Liam valamelyest kitakarja őt, további, lapozós képein egyértelműen kitűnik, hogy most is tökéletes alakja van.

Mellkisebbítő műtéten esett át

Vasvári Vivien korábban a Borsnak adott interjújában elmesélte, hogy Liam születése után a kisebb mellimplantátum mellett döntött, mert már harmadik gyermekénél, Colinnál is gond volt a szoptatással nagy mellmérete miatt, most viszont nagyon jól érzi magát a bőrében kisebb mellekkel.

Azért döntöttem a mellkisebbítés mellett, mert már nem tetszenek a nagyobb mellek, szolid cicit szerettem volna és azt kell mondanom, pont olyan lett, amilyet elképzeltem. A regenerálódási idő nagyjából 3-4 hét, ami most annyiban volt nehezebb, hogy Liamot és Colint is emelgetem még, de alapvetően nem vészes, csak vigyáznom kell magamra. Nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel, most lett igazán tökéletes a mellem.

Vasvári Vivien férje szerint is jöhet a következő

Vivi sosem csinált titkot belőle, hogy szeretne még egy kislányt, Ariana ugyanis már kamasz, így szívesen megtapasztalná újra, milyen egy kislánnyal babázni. Az sem kizárt tehát, hogy hamarosan újra babát vállalnak, erről ugyanis egyikőjük sem mondott le. A család egyébként nemrég kilenc fősre duzzadt, hiszen a hat gyermek és a két szülő mellé érkezett hozzájuk egy toy uszkár típusú kiskutya is, akire egy évet vártak. Az biztos, hogy Vivi végtelen energiával és türelemmel rendelkezik, amiért családja imádja őt.