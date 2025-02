Vasvári Vivien meglepő vallomást tett a szüléseiről

Vasvári Vivien gyerekei egyelőre nem tudják, hogy fogják hívni hamarosan születendő kistesójukat, azt azonban sejteni lehet, hogy a többiekhez hasonlóan öccsük is különleges nevet kap majd.

Vasvári Vivien férje, Bodnár Zsigmond második közös gyermeke is úton van (Fotó: Máté Krisztián)

Vasvári Vivien: „Mindegyik gyerekemet természetesen hoztam a világra”

A modell kendőzetlen őszinteséggel szokott válaszolni a rajongói kérdésekre, amelyek mostanában értelemszerűen a babavárással kapcsolatosak. Vasvári Vivien Instagram-oldalán árulta el, hogyan tervezi a szülést.

Mindegyik gyerekemet természetesen hoztam a világra, így most is természetesen szeretném. Meg sem fordul a fejemben, hogy a császárt válasszam. Az csak akkor jöhet szóba nálam, ha valami komplikáció lép fel. Mindig küzdöttem az életemben mindenért, így a gyerekemért is küzdök a szülésnél, minden fájdalmat megér, hogy aztán a karjaimban lehessen. Rengeteg könyvet és orvosi véleményeket, sorozatokat néztem arról, hogy miért jó az, ha természetesen jön a világra a baba, így én ebben hiszek.

S hogy mennyi idő Vivinek, amíg a szülés után visszamegy a hasa? A sztáranyuka többször elismerte már, hogy szerencsés alkat, ugyanakkor Colinnal például kellett néhány hónap, mire lement az összes felszaladt kiló. Ahogy ő fogalmaz: – Minimálisan foglalkoztam csak magammal. Ha edz az ember minden nap, akkor biztos hamarabb lemegy, én sosem foglalkoztam ezzel. Vagyis nem stresszeltem azon, hogy 1 hónap vagy 6 hónap. Az élet majd alakítja, de ha marad rajtam, az sem baj. A pocakom, mikor megszültem, azért már másnap a negyedére csökkent.”

Vasvári Vivien újra bevállalná a Feleségek luxuskivitelben című műsort

A csinos híresség kétségkívül a Feleségek luxuskivitelben című realityben vált igazán ismertté, amellyel kapcsolatban többekben felmerül a kérdés időről időre: vajon Vivi szerepelne a műsorban, ha újraindulna?

Őszintén? A kedvenc szereplésem volt. Csak akkor vállalnám el, ha hasonló csapat lenne, mint nekünk volt.

– De itthon ez nem annyira buli, mert mindenki irigy, féltékeny, pedig egy ilyen műsornak viccesnek kellene lennie. A The Real Housewives of Miamiba felkértek, de Colinnal a terhességem végét jártam, így esélytelen volt, hogy elvállalom. A jövőben lesz ilyen szereplésem külföldön is – mondta Bodnár Vivien, aki leleplezte, hogy lenne kedve, vélhetően el is fog vállalni valamikor egy ehhez hasonló műsort, de hogy mikor, az egyelőre kérdéses.