Dráma a Next Top Model Hungary-ben: rémes fájdalmak közepette adta fel a versenyt a modell

Drámai fordulatokat tartogatott már az első adásában a TV2 új tehetségkutató reality-je, a Next Top Model Hungary. Az egyik modell görcsös fájdalmak közepette adta fel a versenyt.

Pásztor Bíborka, a különleges modell új esélyként tekintett a Next Top Model Hungary-re. (Fotó: TV2)

A modell nem árult zsákba macskát

Vasárnap este elstartolt az amerikai Topmodell leszek! című nagy sikerű reality hazai verziója, Next Top Model Hungary. A négytagú szakmai zsűri – Axente Vanessa modell, Tomán Szabina üzletasszony, Tombor Zoltán divatfotós és Merő Péter divattervező – szigorú szemmel rostálta ki a jelentkező lányok közül a legalkalmasabbnak tűnő jelölteket. Voltak, akiknek egyöntetűen bizalmat szavaztak, és volt, akinél mondhatni 19-re lapot húztak. Így volt ez Pásztor Bíborka esetében is.

Bíborka nem árult zsákbamacskát. Már a bemutatkozó filmjében, sőt a szakmai zsűri előtt is elárulta: endometriózis betegség gyötri. A borzasztó fájdalmak hatására poszttraumás stressz alakult ki nála, ami miatt pszichológus segítségét is kérte. A Next Top Model Hungary-ra egy második esélyként tekintett: esély a visszatérésre, egy boldogabb életformára. Az álma azonban hamar szertefoszlott.

– 2016-ban kezdtem modellkedni, de aztán 2018-ban abba kellett hagynom, mert beteg lettem, endometriózist diagnosztizáltak nálam. Ez a nők körében gyakori betegség, a méh nyálkahártyája máshol telepszik le a testben, például csontban, de akár az agyig is felmehet.

A modellkarrieremet, a munkámat, a stewardess-képzést is abba kellett hagynom. Négy évig gyakorlatilag semmit sem tudtam csinálni. A párom vitt mosdatni, mindenhova, mert babapózban fekve tudtam csak élni. Görcsökkel, fájdalommal és vérzéssel járt

– mondta még a válogatón, ahol elárulta, szülei nem segítették a nehéz időszakban.

Nem mondhatom, hogy száz százalékra rendben vagyok, de szeretném, ha megadnád az esélyt

– címezte Tomán Szabinának a pódiumon állva Bíborka, mire az üzletasszony megígértette vele, hogy azonnal szól, amint érzi, hogy baj van.

„Én fel szeretném adni a versenyt”

Bár a válogatón a zsűrit meggyőzte, az első feladat megpróbáltatásai kifogtak rajta. A lányokat profi sminkes és fodrász készítette fel az első megmérettetésre, amikor is extrém – és méretben nem feltétlenül passzoló – magassarkúban kellett felvonulniuk a Néprajzi Múzeum hosszú lépcsősorán. A készülődés közben Bíborka az idő nagy részét egy székben ülve, görnyedve, sírdogálva töltötte.

Kijött a betegségem a stressztől. Az egész heti stressz az kijött a testemen, lelkemen. Visszajött a betegségem, az endometriózis és a poszttraumás stressz is, amivel eddig pszichológushoz jártam

– fogalmazott a műsorban a modell.

Bíborka magába roskadva pityergett, vetélytársa, Petra vigasztalta. (Fotó: TV2)

– Tudom, hogy ez egy betegség, de rossz érzés, szégyellem magam, hogy ez így kijött. Félek, hogy a lányok úgy veszik le, hogy ez egy hisztiroham — pityergett Bíborka, akinek a segítségére a saját teendőit félretéve Kajcsos Petra segített.

Én fel szeretném adni a versenyt

– vallotta meg a zsűritagoknak Bíborka, mire a műsor négyfős szakember gárdája megértően reagált. Mérő Péter kiemelte: az, hogy feladta a versenyt, az nem kudarc, hanem okos döntés, és még később is lesz lehetősége modellként kipróbálni magát.