László névnapja

"Ezt közelebbről is megnézném!" – felforr a levegő Dér Heni bikinis popsifitójától

énekesnő
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 14:10
SugarloafDér Heni
Tökéletes alakot villantott az énekesnő. Ezúttal nem a hangjával vívta ki Dér Heni a rajongók elismerését.
Amy Mans
A szerző cikkei

A népszerű magyar énekesnő, Dér Heni ismét bebizonyította, hogy kemény munkával igenis elérhető az álom bikinialak. Legújabb Instagram-posztjával teljesen elbűvölte rajongóit: a vakítóan kék tengerről és az aranyló homokos partról is eltereli a figyelmet tökéletes alakja, kiváltképp formás popsija!

Dér Heni alakját sokan megirigyelhetnék!
Dér Heni bikinis fotójáért mindenki odavan

A csinos énekesnő apró, mintás bikiniben pózol, hosszú haja szabadon omlik a vállára. Heni rengeteget dolgozott azon, hogy ilyen bombaformában legyen, és ezt a rajongók kommentcunamival hálálták meg. A nyári fotó nem csak egzotikus hangulatával, hanem Heni magabiztos kisugárzásával is beragyogta a közösségi médiát. 

A rajongók nem győzik dicsérni tökéletes alakját:

Brutál szép vagy!

– üzent egy kommentelő. "Ezt közelebbről is megnézném!" – jelentette ki egy másik hozzászóló. "Szép kerek popsid van!" – írta másvalaki.

Dér Heni legfrissebb, bikinis Instagram-fotója a IDE kattintva csodálható meg!

 

