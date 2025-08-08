"Ezt közelebbről is megnézném!" – felforr a levegő Dér Heni bikinis popsifitójától

A népszerű magyar énekesnő, Dér Heni ismét bebizonyította, hogy kemény munkával igenis elérhető az álom bikinialak. Legújabb Instagram-posztjával teljesen elbűvölte rajongóit: a vakítóan kék tengerről és az aranyló homokos partról is eltereli a figyelmet tökéletes alakja, kiváltképp formás popsija!

Dér Heni alakját sokan megirigyelhetnék! Fotó: MW

Dér Heni bikinis fotójáért mindenki odavan

A csinos énekesnő apró, mintás bikiniben pózol, hosszú haja szabadon omlik a vállára. Heni rengeteget dolgozott azon, hogy ilyen bombaformában legyen, és ezt a rajongók kommentcunamival hálálták meg. A nyári fotó nem csak egzotikus hangulatával, hanem Heni magabiztos kisugárzásával is beragyogta a közösségi médiát.

A rajongók nem győzik dicsérni tökéletes alakját:

Brutál szép vagy!

– üzent egy kommentelő. "Ezt közelebbről is megnézném!" – jelentette ki egy másik hozzászóló. "Szép kerek popsid van!" – írta másvalaki.

