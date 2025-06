Ennyi év után? Megtette a bejelentést Dér Heni a házasságáról

Dér Heni és férje, Bakos Gergő 2019 óta alkotnak egy párt, és 2021 januárjában titokban, szűk körben házasodtak össze. Kapcsolatuk gyorsan alakult, már a második randi után összeköltöztek. Dér Heni elmondása szerint Bakos Gergő az első férfi az életében, akivel nem kell kompromisszumot kötnie, és nincsenek veszekedések vagy féltékenység a kapcsolatukban. Két gyermekük született: Bendegúz 2021-ben, és Blanka 2023 júliusában. Az énekesnő többször nyilatkozott arról, hogy férjével igyekeznek időt szakítani egymásra szülői szerepük mellett, például havi egy randi estet tartanak, mert fontos számukra, hogy ne csak szülőként, hanem férfiként és nőként is megmaradjanak egymásnak. Most pedig nagy hírt jelentettek be a kapcsolatukról, házasságukról.

Dér Heni rajongva szereti a férjét

Legújabb posztjában ugyanis bejelentette, hogy házastársával a kapcsolatuk immáron hat éve tart.

Persze azonnal elkezdtek özönleni a gratulációk, és mindenki kifejezi, hogy milyen szép párt alkotnak ők együtt.

A tüneményes fotót IDE kattintva lehet megtekinteni.