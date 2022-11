Aggódnak rajongói Demcsák Zsuzsáért: Sajnálom, hogy egy ilyen szép nő ennyire tönkrement

Nagy mennyiségben jelentek meg aggódó kommentek Demcsák Zsuzsa friss Instagram-posztja alatt. Szinte mindegyik egy dologra hívja fel a figyelmet:

követői szerint a tévés az utóbbi időben aggasztóan lefogyott.

Érthetően az elmúlt hetek eseményeivel kötik ezt össze. Október végén ugyanis maga a műsorvezető jelentette be: elválik indiai férjétől.

– Sajnálom, hogy egy ilyen szép nő, mint te, ennyire tönkrement – kezdi Zsuzsa egyik követője, aki elmesélte: ő is mélypontra került, mikor a férje megcsalta és elhagyta.

– Akkor majdnem belepusztultam a bánatba.

Azt mondom, egyetlen férfi sem érdemli meg, hogy tönkremenj!

– folytatta a kommentelő. Fontos hozzátenni: míg ő megcsalásról ír, Zsuzsa a szakítás bejelentésekor tisztázta: Krishannal közösen döntöttek a válás mellett, és mint barátok, ott lesznek egymás mellett a továbbiakban is.

Többen aggódnak Zsuzsáért Fotó: Instagram

Rossz az étel Dominikán

Demcsák Zsuzsa a Money or Love forgatására utazott ki Dominikára. Posztjában édesanyja húsleveséről ír, melynek kapcsán többen is megjegyezték, mennyire aggasztóan sovány. Erre válaszként Zsuzsa maga is kijelentette:

Valóban kevés és rossz itt az ennivaló.