Hosszú combok, formás fenék, szerelmes csókok – így buliztak a magyar sztárok a Sziget fesztivál második napján

Sziget fesztivál
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 14:50
Gelencsér Timimagyar sztárokTolvai ReniShawn Mendes
Augusztus 6-án felrobbant a Hajógyári-sziget – elstartolt a 2025-ös Sziget Fesztivál! A Sziget fesztivál második napján Nelly Furtado és Shawn Mendes voltak a legnagyobb nevek, akiknek a koncertjükre számtalan magyar sztár is ellátogatott, ráadásul a legdögösebb ruháikat húzták magukra...
Bors
A szerző cikkei

Augusztus 6-án megnyitotta kapuit a 2025-ös Sziget Fesztivál, amely idén is a legnagyobb hazai zenei és kulturális eseménynek ígérkezik. Az elmúlt két nap során a Hajógyári-sziget színpadain olyan sztárok léptek fel, mint The Beaches, Noga Erez, Jordan Miller, a Kiss of Life, valamint a Papa Roach. A Sziget fesztivál második napján is teltház volt, az est húzó nevei Nelly Furtado és Shawn Mendes voltak. A két sztár fergeteges bulit rendezett a színpadon, azonban volt egy aprócska baki is. Shawn Mendes mikrofonja már a koncert elején bemondta az unalmast, így a közönség énekelt pár másodpercig helyette. Az énekes profi módon kezelte a helyzetet, kapott egy újabbat, majd mintha semmi nem történt volna, folytatta tovább a látványos show-t.

A Sziget fesztivál második napján Shawn Mendes is fellépett
A Sziget fesztivál második napján Shawn Mendes is fellépett (Fotó: Gáll Regina /  Bors)

Így buliztak a magyar sztárok a Sziget fesztivál második napján

A fesztivál azonban nemcsak a kiváló zenei kínálat miatt vonzza a látogatókat: a programok között számos látványos akrobatikus és artistikus produkció is helyet kapott, amelyek káprázatos élményt nyújtottak a bulizóknak. A különleges showelemek még színesebbé tették az amúgy is pezsgő fesztiválhangulatot.

Nem csupán a fellépők, hanem a magyar sztárok megjelenése is nagy figyelmet kapott, akik dögös és kreatív outfitekben érkeztek a rendezvényre, így a divat terén is igazi inspirációt nyújtottak a fesztiválozóknak.

  • Király-Virág Anita és Király Viktor
Király Viktor és Király-Virág Anita együtt érkeztek a Sziget fesztiválra (Fotó: Instagram)

 

Király Viktor felesége oldalán láthatóan jól érezte magát (Fotó: Instagram)
  • Mihályfi Luca és Hegyes Berci
Mihályfi Luca párjával romantikázott a Sziget fesztiválon (Fotó: Instagram)
  • Kasza Tibi és Kasza-Darai Andrea "Manker"
Kasza Tibi felesége mellett rendkívül elegánsan festett (Fotó: Instagram)
  • Gelencsér Timi
Gelencsér Timi szexin parádézott (Fotó: Instagram)
  • Iszak Eszter
Iszak Eszter imádja a Sziget fesztivált (Fotó: Instagram)
  • Tolvai Reni
Tolvai Reni színesbe öltözött (Fotó: Instagram)
  • Vasvári Vivien
Vasvári Vivien kislánya után ezúttal felnőtt társaságban bulizott (Fotó: Instagram)
  • Fluor Tomi
Fluor Tomi koncertezés helyett ezúttal csak néző volt (Fotó: Gáll Regina /  Bors)

 

 

