Meghatódtak a rajongók, az aprósággal közös fotót osztott meg Curtis

Curtis minden rajongóját nagyra becsüli, azonban, amikor egy-egy koncertjén még gyerekek is felbukkannak, akkor egy teljesen új oldalát mutatja meg a rapper.

Megható képet osztott meg Curtis. Fotó: Instagram/ Curtis

Néztél már gyerekeszembe? Pár éves gyerek szemébe, de nem úgy felszínesen, ahogy mi egymásra nézünk, hanem komolyan. Kíváncsian. Mélyen... Édenkerti tekintet ez. Zavartalan, békés, tiszta... és boldog? Igen, boldog, de nem úgy, hogy örömteli, hanem úgy, hogy egységben él önmagával: egy olyan világból néz, ahol nincs még hasadtság, dráma, ahol a lélek még nem koszos

- írta a rapper az Instagram-oldalán.