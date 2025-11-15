Most érkezett: Hatalmas lángokkal ég egy rendőrautó M60-os autópályán!

A Pécs felé vezető, M60-os autópályán kigyulladt egy rendőrautó, ezért félpályán halad a forgalom rendőri irányítással.

Pécs felé vezető úton kigyulladt egy rendőrautó / Fotó: Mediaworks Archívum

További információk szerint szederkényi pihenő után hatalmas lángokban tört ki a tűz a rendőrautóból. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya újabb információkkal még nem szolgáltak az ügyben, amint további tájékoztatást kapunk frissítjük cikkünket. -írja BAMA.