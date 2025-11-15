Kihúzták az ötös lottót, több mint 1,2 milliárd forint volt a tét

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 46. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 48 darab, nyereményük egyenként 1 023 290 forint;
3 találatos szelvény 2024 darab, nyereményük egyenként 25 545 forint;
2 találatos szelvény 51 808 darab, nyereményük egyenként 3740 forint.
Joker: 849495
