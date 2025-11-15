Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Kihúzták az ötös lottót, több mint 1,2 milliárd forint volt a tét

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 20:49
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 46. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 26 (huszonhat)
  • 46 (negyvenhat)
  • 55 (ötvenöt)
  • 64 (hatvannégy)
  • 66 (hatvanhat)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 48 darab, nyereményük egyenként 1 023 290 forint;

3 találatos szelvény 2024 darab, nyereményük egyenként 25 545 forint;

2 találatos szelvény 51 808 darab, nyereményük egyenként 3740 forint.

Joker: 849495

