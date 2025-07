Kulcsár Edina teljesen kivan, a gyerekekről van szó

Kulcsár Edinának két közös gyermeke született az első házasságából Szabó András Csutitól, illetve két gyermekkel ajándékozta meg jelenlegi férjét, G.w.M-et is, vagyis négyszeres édesanyaként éli az életét. Az egykori szépségkirálynő most aggasztó Insta Storyt rakott ki, amiből kiderül, hogy a család éppen egy nehéz időszakon megy keresztül.

Kulcsár Edina / Fotó: Gábor Zoltán

Kulcsár Edina elárulta, hogy betegek a gyerekek.

A sztáranyuka ma is hajnalban kelt, hogy ellássa kisfiát, de előtte is betegek voltak a gyermekei, és úgy néz ki, hogy sajnos még mindig nem gyógyult meg mindenki – sőt, a jelek szerint egy vírus csapott le a családra.

Éppen hogy kigyógyult a 2 pici a kéz-láb-száj betegségből, itt is van a következő vírus... A család egyik fele már fél 2 óta fent van Amarával, én 5 kor csatlakoztam Dionhoz, aki olyan volt mintha csak rám várt volna a hányással. Medox 2 napja szintén 5 kor kezdte ugyanezt Mindenkinél ennyire tombolnak ezek a ... betegségek?

– írta Kulcsár Edina az Insta Storyjában.