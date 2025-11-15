Nagy a baj: Robbie Williams aggódik, hogy elveszítheti szeme világát!

A világsztár, Robbie Williams aggódik a látásáért, főleg azóta amióta nyíltan bevallotta, hogy fogyást segítő injekciókat használ és meg van győződve arról, hogy ezek felelősek lehetnek homályos látásáért, amely elmondása szerint egyre rosszabb.

A világhírű énekes, Robbie Williams aggódik a látása miatt / Fotó: PA

Robbie Williams aggódik, hogy ennél csak rosszabb lesz

Az énekes egyik koncertre alkalmával, alig látta a közönség első sorait, ami komoly aggodalomra adott okot. Hozzátette, hogy látása már egy ideje homályos, és csak romlik.

„Nem hiszem, hogy az életkorom miatt van, hanem az injekciók miatt. Nemrég voltam egy amerikai focimeccsen, és a játékosok csak foltok voltak a zöld pályán előttem. (...) Szeretném figyelmeztetni az olvasókat a lehetséges kockázatokra, és arra, hogy végezzenek kutatást”

- nyilatkozta az énekes.

Az énekes elmondta, hogy új szemüveget kellett vennie, mert a látásának romlása mindenki számára szembetűnő.

A Mounjaro gyártója, Lilly hangsúlyozta, hogy a betegek biztonsága elsődleges, folyamatosan egyeztetnek a hatóságokkal, és minden adatot, köztük szemészeti problémákat is vizsgálnak. Ha valaki mellékhatásokat tapasztal, konzultáljon orvosával.

Robbie végül azzal zárta gondolatait, hogy mentális egészsége is nehéz időszakon ment keresztül, de az injekciók segítettek fizikai állapotán és mentális egészségén is. Emellett elárulta, hogy jövőre arcplasztikát is tervez. - írja a The Mirror.