„Már a telefont sem veszem elő” – Csuti döbbenetes változáson ment keresztül

Nyáron minden család másképp próbál feltöltődni: van, aki a hegyeket választja, mások a tengert. Szabó András Csutiék azonban egyre gyakrabban kötnek ki Olaszországban, ahol a pihenés, kultúra és a gasztronómia kéz a kézben jár.

Csuti és párja, Sudár Bianka ma már könnyen megtalálják a közös hangot a nyaralás tervezésénél is (Fotó: Mediaworks archív)

Csuti kedvenc desztinációja

Csuti a Borsnak mesélt arról, hogy hogyan is zajlanak náluk a családi nyaralások, milyen szempontokat vesz figyelembe, amikor úti célt választ, és miben különböznek ezek a vakációk attól függően, hogy Csuti gyerekei vagy épp Csuti párja kíséri el.

Legutóbb Észak-Olaszországban, Caorléban töltöttek öt napot. A helyet „ékszerdobozként” emlegetik, amely valóban átadja azt a klasszikus olasz életérzést, amit mára már mindenki megszeretett a családban. Csuti barátnője, Bianka, kezdetben inkább parton heverészős típus volt, de egy római kiruccanás teljesen megváltoztatta a hozzáállását. Azóta ő készíti az útitervet, és élvezi a városnézős programokat is – saját bevallása szerint meg sem lehet fékezni a szervezésben.

Csuti számára Róma a teljes kikapcsolódást jelenti. „Ott már a telefont sem veszem elő” – meséli. Bár igazán sosem várja a hétvégét, mert szereti a munkáját, az olasz nyaralás különleges helyet foglal el a szívében, akkor tényleg mindent képes félretenni. A pakolás azonban továbbra is komoly logisztikai kihívás számukra:

A bőröndök száma mindig vita tárgya, de az idők során már ezt is megtanultuk kezelni.

Csuti Instagram-bejegyzéseiben szívesen oszt meg a családdal kapcsolatos tartalmakat (Fotó: Kovács Dávid)

Tudatos választás kompromisszumokkal

Míg Bius hatására Csuti is egyre jobban megszerette a tengerparti, semmittevős pihenést, azért maradt néhány dolog, amiben nem hajlandó kompromisszumot kötni.

Két dolgot nem kedvelek: az erős napsütést és az idegenvezetőt

– jegyzi meg mosolyogva, bár ezek sokszor szükségszerű velejárói a városnézésnek.

Fontos számára, hogy a kultúra, a biztonság, és az utazótársak igényei is találkozzanak. Gyerekekkel utazva a programok kiválasztása még tudatosabb:

Figyelembe kell venni, hogy egyik lány, másik fiú – mások az igények. De a víz mindig közös nevező, sokat gyakoroltunk úszni, bár a nyílt víz még kihívás lenne.

Csuti gyerekeivel való nyaralása során a vidámpark is biztos pont, amit mindannyian imádnak. Ugyanakkor nem csak külföldre utaznak – itthon is sokat kirándulnak, élvezik a környezetváltozást, ami nemcsak feltölt, de új élményekkel is gazdagítja a családot.