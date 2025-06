Bodrogi Gyula elfogadta a nehéz helyzetet: „Sokan panaszkodnak, de szerintem ez a természet rendje”

„Van klímám, de még nem kapcsoltam be, egyelőre a huzattal próbálom átvészelni a meleget. Az ősz és a tél a kedvencem, de a tavaszt is nagyon szeretem. Nyáron ritkábban játszom, úgyhogy ilyenkor utazom. Júliusban Törökországba megyek, akkor van a legkevesebb fellépésem. Már most rettegek, hogy ott negyven fok lesz… Ráadásul nem is mehetek napra, szóval izgalmas nyaralás elé nézek" – osztotta meg lapunkkal a színésznő.

Fodor Zsóka jobban szereti az őszt vagy a telet (Fotó: Mediaworks Archív)

Sebestyén Katja: „A fellépések miatt aggódom”

A hőséget a kisgyerekek sem viselik könnyen, de mi a helyzet egy négygyerekes anyukával, aki a nevelésen túl a fellépéseit is igyekszik koordinálni:

„Napközben nálunk le vannak húzva a redőnyök, ez az egyik legfontosabb szabályunk – mesélte Sebestyén Katja. – 11 és 3 között nem megyünk ki a napra. A fiamért délután megyek a bölcsibe, már bevittem neki az ötvenes fényvédőt is, ha kiviszik őket. Szerencsére bírják a meleget a gyerekeim, de megy a ventilátor is a lakásban. Leginkább az aggaszt, mi lesz a fellépéseimmel. Az egyiket szabadtéren tartják, ráadásul délben… és vinnem kell a kicsit is. Hogy azt hogyan bírjuk majd, az még rejtély"–fogalmazta meg a Sztárban Sztár Leszek! egykori döntős versenyzője.