Bréking: összeházasodott Baronits Gábor és Oczella Eszter

Baronits Gábor és Oczella Eszter összeházasodott. A hírt az Instagramon közölték a rajongókkal. Mint írták, az esküvős hétvége kezdetét vette. A pár valószínűleg szűk körben mondta ki az igent a polgármesteri hivatalban, hogy aztán hétvégén a család és a barátok körében lagzin ünnepeljék a boldogságukat.
Baronits Gábor már közel négy éve alkot egy párt Oczella Eszterrel, akinek tavaly tavasszal, Horvátországban kérte meg a kezét. A színész korábban úgy fogalmazott, hogy ők ketten tűz és a víz, mégis fantasztikus módon kiegészítik egymást.
Azt, hogy közeleg az esküvő napja, sejteni lehetett abból, hogy Eszter a barátnőivel Görögországban megtartotta a lánybúcsúját, Baronits Gábor pedig szintén külföldön tartotta a legénybúcsút.
Sok hagyományt szeretek, így ezt is. Nyilván a legénybúcsú és a lánybúcsú arról szól, hogy a barátainkkal legyünk. Számomra nem arról szól, hogy utoljára egy nagyot bulizzak, mert fogunk még az életben sokat bulizni. Igazából ez most tök jó alkalom arra, hogy az Eszter elment a barátnőivel nyaralni, meg én is elmentem az én baráti társaságommal
– mondta a színész a Borsnak.
