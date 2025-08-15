UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Bréking: összeházasodott Baronits Gábor és Oczella Eszter

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 16:32 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 15. 16:40
Baronits Gábor már közel négy éve alkot egy párt Oczella Eszterrel, akinek tavaly tavasszal kérte meg a kezét. A fiatalok pénteken összeházasodtak.

Baronits Gábor és Oczella Eszter összeházasodott. A hírt az Instagramon közölték a rajongókkal. Mint írták, az esküvős hétvége kezdetét vette. A pár valószínűleg szűk körben mondta ki az igent a polgármesteri hivatalban, hogy aztán hétvégén a család és a barátok körében lagzin ünnepeljék a boldogságukat.

Oczella Eszter és Baronits Gábor
Oczella Eszter és Baronits Gábor idén házasodnak össze
Fotó: Instagram

Baronits Gábor már közel négy éve alkot egy párt Oczella Eszterrel, akinek tavaly tavasszal, Horvátországban kérte meg a kezét. A színész korábban úgy fogalmazott, hogy ők ketten tűz és a víz, mégis fantasztikus módon kiegészítik egymást.

Azt, hogy közeleg az esküvő napja, sejteni lehetett abból, hogy Eszter a barátnőivel Görögországban megtartotta a lánybúcsúját, Baronits Gábor pedig szintén külföldön tartotta a legénybúcsút.

Sok hagyományt szeretek, így ezt is. Nyilván a legénybúcsú és a lánybúcsú arról szól, hogy a barátainkkal legyünk. Számomra nem arról szól, hogy utoljára egy nagyot bulizzak, mert fogunk még az életben sokat bulizni. Igazából ez most tök jó alkalom arra, hogy az Eszter elment a barátnőivel nyaralni, meg én is elmentem az én baráti társaságommal

 – mondta a színész a Borsnak.

