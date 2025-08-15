UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Balogh Tamásné kiakadt a Házasság első látásra sztárjára: döbbenetes, hogyan bánt vele a fogorvos

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 03:00
A Séfek Séfe sztárja teljesen kiborult a Házasság első látásra 2. évadából ismert Gaál Zoltán miatt, akinél fogászati kezelésen járt. Balogh Tamásné most kitálalt, sőt az is kiderült, mi volt a válasz. HEL Zoli sajnálja a történteket.
A Séfek Séfe 6. évadában ismerhették meg a nézők Balogh Tamásné Esztert, aki bár első pillantásra igencsak megosztó karakter volt, de végül belopta magát a szívekbe. A biztosítási tanácsadóról hamar kiderült, hogy ha valami nem tetszik neki, annak hangot is ad. Így van ez most is, ugyanis a Házasság első látásra Gaál Zoltánja elmondása szerint igen csúnyán bánt vele a fogászati kezelésén. A Borsnak elárulta, mi történt, na meg hogy, hogyan reagált az orvos a helyzetre.

Balogh Tamásné
Balogh Tamásné kiborult a Házasság első látásra szereplője miatt, nem semmi, ami történt (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné jóhiszeműen kereste fel a Házasság első látásra Zoliját egy fogászati kezelés miatt, és kezdetben minden rendben is ment. Ám a harmadik kezelésnél valami megváltozott. Esztert szinte sokkolta, ami vele történt.

„Épp jó fogorvosra volt szükségem, ezért felkerestem Zoltánt a problémámmal. Elsőre nagyon szimpatikusnak tűnt, és az is kiderült, hogy nagyon ért a szakmájához, ezért elmentem hozzá. Az első két kezelésen semmi gond nem volt, de a harmadik alkalom nagyon durva volt” – kezdett bele az egykori páciens.

Már az elején nagyon fájt, pedig a korábbi gyökérkezelés miatt ezt már nem kellett volna éreznem. Emiatt önkéntelenül elkezdtem jajgatni és szóltam neki, hogy én ezt nem bírom, annyira fáj. Erre ő teljesen kiakadt. Egyszer csak felpattant és közölte, hogy ő ezt a viselkedést nem tűri, ezért ott hagyott. Egy orvos sem viselkedett még így velem, főleg, hogy szerintem semmi rosszat nem csináltam, szóval értetlenül álltam a helyzet előtt

 – mesélte felháborodva a Borsnak.

Gaál Zoltán fogorvos egy kezelés alkalmával borult ki, később belátta a hibáját (Fotó: Bors)

A Séfek Séfe Balogh Tamásnéja nem hagyja magát

A fogdoki végül be sem fejezte a TikTok-sztár kezelését, így egy asszisztens sietett a segítségére. Szerencsére végül Zoli is belátta hibáját.

„Ott maradtam egyedül a székben, nem is értettem, mi történt. Aztán bejött egy asszisztens, tőle kaptam egy ideiglenes tömést, aztán keresett nekem egy új időpontot, egy másik orvoshoz” – árulta el.

Zoltán végül másnap megkeresett, és beismerte, hogy nem kellett volna így viselkednie, sőt bocsánatot is kért. Azt is elmondta, hogy nem rám volt dühös, csak váratlanul érte a helyzet, főleg, hogy más problémája is volt. Tudomásul vettem. Viszont ezek után nem hiszem, hogy visszamegyek hozzá 

– jelentette ki.

A Házasság első látásra sztárja belátta a hibáját

Lapunk felkereste a dokit is a történtek miatt, aki elismerte, valóban nem megfelelően viselkedett, ezért is érezte szükségét a bocsánatkérésnek. 

Valóban járt nálam kezelésen, én pedig kiborultam. Nem rá voltam dühös, csak egyszerűen feszült voltam más, magánéleti ügyek miatt, és nem tudtam mit kezdeni a helyzettel. Egy gyökérkezelt fogról volt szó, ami már nem fájhatott volna, így nem értettem, mi a probléma. De utólag bocsánatot kértem és elismertem azt is, hogy nem kellett volna így reagálnom

 - mondta Borsnak Zoltán.

 

