Itt a bizonyíték, Azahriah lecsúszása már hónapok óta tart - fotó

Napok óta duzzog Azahriah, amiért egy rajongója által lőtt közös képén gúnolódnak a kommentelők. Baukó Attila annyira lepukkant volt a legényfoltos mackóalsójában és az ingyen repi sapkában, hogy sokan hajláktalannak nézték, egyesek megjegyezték, hogy "szaga van a képnek". Azahriah pedig megsértődött, előbb beszólt a rajongóinak, akik szelfizéssel merik zaklatni, mély beszélgetések helyett, majd visszavonult megint... Alig egy napra, hülyét csinálva azókból, akiknek még fontos a zenéje, akik rajonganak érte. Bár ez a tábor hevesen fogyatkozik, nemcsak az önkéntes megmondóember viselkedése, hanem a lecsúszott külseje miatt is. A múlt heti fotó ugyanis nem egy példa nélküli, egyszeri alkalom volt, korábban is hajléktalannak nevezték a kommentelők.

"Szaga van a képnek" - írták a rajongók, Azahriah meg bedurcizott (Fotó: Reddit)

A Temus Bieber Azahriah megszületése

Júliusban a Danu-part Fesztivál után Azi legjobb cimborája, Desh posztolt kettejükről közös képet, amit látva a rajongók nem tudták magukban tartani a csalódottságukat.

„Atesz azért elég rendesen le van harcolva, ha a Nyugati aluljáróban látnám, adnék neki egy 500-ast” – fogalmazott egy kommentelő.

Kinézetre, stílusra azt mondanám, plusz 10 év. Jó sz*rul néznek ki. Tiszta ránc az Ati, kopaszodik mindkettő, a Desh fel van püffedve – és még nincsenek harmincévesek.

- írta egy másik egykori Azahriah rajongó. A folyamatos visszavonulásai miatt ritkán látni az énekest, így csak tippelni lehet, de valamikor a nyáron indulhatott el végképp a lejtőn Azahriah, amikor ez a kép is készült jó barátjával.

Legjobb barátja, Desh nagyon ölelgeti, de a rajongók Azahriah közelébe nem mennének, ahogy kinéz (Fotó: Reddit)

Justin Bieber sorsára fog jutni

Egyre jobban illik rá a „Temus Bieber” gúnynév, amit a kommentelők találtak ki neki az új megjelenése miatt. De nemcsak a rémes öltözködés, hanem a környezete és a rajongók folyamatos sértegetése miatt is. A különbség csak az, hogy Justin Bieber 12 évesen lett világsztár, és 15 évig bírta a nyomást, mielőtt összeomlott a saját nagysága alatt. Jelenleg pedig kezelteti magát, mert felismerte, hogy rossz ez a vonal.

A rajongóknak nem tetszik az új Azahriah

Az énekes viselkedése, folyamatos beszólásai, az öltözködése és a rendszeres visszavonulásai miatt egyre többeknek van elege az egykor ünnepelt Azahriah-ból. Sokan úgy érzik, hogy a régi, visszafogott és értelmiségi benyomást keltő fiatal művész mára teljesen eltűnt, helyét pedig egy hírnévtől és sikertől megszédült, egyre inkább megosztó figura vette át. „Ati személyisége ott ért véget, amikor eltemette Paulsonatit és létrehozta Azit. Saját maga ellentéte lett” – fakadt ki egy hozzászóló Redditen.