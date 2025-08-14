Aurelio párja Niki nem sokat bíz a képzeletre: brutál szexi dekoltázzsal büszkélkedhet

Aurelio kislánya Sofia és párja Niki mellett nem is lehetne boldogabb, amit a rajongók is lépten-nyomon megjegyeznek neki. Ez persze egyáltalán nem meglepő hiszen Aurelio börtönben töltött időszaka után maga sem gondolta, hogy beleszeret gyermeke anyjába, és egy boldog családként élhetnek majd. Ráadásul Niki nem csak nagyon gondoskodó, de egy igazi bombázó is, amire az egykori villalakó szintén nagyon büszke. Most épp az elképesztően dögös dekoltázsát rakta ki a kirakatba.

Aurelio barátnője Niki elképesztően dögös, az ex-villalakó imád vele dicsekedni (Fotó: Aurelio)

Úgy tűnik Aurelio családja mellett végre lenyugodott és minden téren rendbe szedte az életét. Az egykori botrányhős ma már maximum azzal szokta kiakasztani a követőit, hogy milyen borzasztóan énekel A Nagy Duettben vagy éppen azzal, hogy elképesztő luxusban nyaral. Most pedig szerelme szépségével, vagy inkább a dekoltázsa mélységével korbácsolta fel a kedélyeket. Aurelio Instagram oldalán büszkélkedett el Niki ikreivel, amiért a pasik igencsak hálásak neki.

Az igazi. Szeretlek! Kitettük szépen! A szó, amit keresel: köszönöm

– viccelődött a képhez tartozó leírásban, bár valószínűleg nem sokan figyelnek a szövegre ilyen látvány mellett.

Aurelio és Niki Santorinin romantikáznak

A boldog pár nemrég a szerelmesek szigetére utazott, ugyanis ez a nyaralás a sztárapuka ajándéka kedvesének, mert szeretné meghálálni, hogy mindig mellette áll. Aurelio idén tavasszal vágott bele újra a tévézésbe, nem is akárhogy. A Nagy Duett és a Farm VIP 2025-es évadában is szerepelt, így jó néhány hétig csaknem minden nap láthatták a nézők. Ez persze a családjukra nem kis terhet rótt, hiszen Nikire hárult minden feladat, amiért most igazi luxuskényeztetéssel kárpótolja. A sztárpár a Görögországi nyaraláson semmire nem sajnálja az időt és a pénzt, így végre igazán kikapcsolódhatnak kettesben. És persze Aurelio bizonyára azt sem bánja, hogy nap mint nap hasonló bikinikben gyönyörködhet a dögös barátnőjében.