„Borzalmas ez az üvöltözés” - durva beszólást kapott Aurelio

Aurelio és Nótár Mary az esélytelenek nyugalmával indultak el A Nagy Duett 2025-ös évadában, de mindenki – beleértve saját magukat is – legnagyobb meglepetésére a második helyen végeztek. Ennek örömére be is ígérték a rajongóknak, hogy meglepik őket egy közös projekttel, ami nem más mint egy dal, ami hamarosan megjelenik. De Aurelio itt nem állt meg, a TV2 képernyőjére is dalolva tért vissza, vajon mi lesz a következő?

A Nagy Duett Aurelionak csak a kezdte volt, már a Szerencsekerékben is énekel (Fotó: Tv2)

Ha nem lenne elég, hogy Nótár Mary új dala Aurelio közreműködésével készül, a valóságshow-sztár most Kasza Tibire is kivetette a válóját. A Nagy Duett zsűritagja a Szerencsekerékben látta vendégül az ezüstérmes versenyzőt, aki nem bírta ki, hogy ne mutassa meg zengő hangját a műsorban, amit a rajongók egészen más értelemben nem bírtak ki. Többen be is szóltak a videó láttán Aurelio Instagram oldalán, de a TV2 sztárja a lehető legudvariasabb stílusban küldte el őket melegebb éghajlatra. A rajongók imádják ezért a húzásért.

– Borzalmas ez az üvöltözés. Nézhetetlen a műsor! – írta egy idősebbnek tűnő hölgy.

Tessék lehalkítani

– oldotta meg egyszerűen az „énekes”.

– Már itt is szerepel ez a bőgőmasina – szólt hozzá egy másik szintén korosabb nő.

És még mennyi helyen fog! Kiskezét csókolom

– válaszolt Aurelio, de azt sokak érdekében reméljük, hogy nem a Megasztár 2025-ös évadára gondolt ezalatt.

Nótár Mary és Aurelio dala hamarosan megjelenik, és szinte biztosan nem ez lesz az utolsó közös projektjük (Fotó: Mediaworks)

Aurelio Nótár Maryvel közös dala őrületes lesz

A rajongók már tűkön ülnek, hogy láthassák és hallhassák a páros legújabb „produkcióját”, még akkor is ha ezzel egy maradandó halláskárosodást kockáztatnak. A klip eddig megosztott részletei alapján a videó épp olyan furcsa, őrült és összezavaró lesz mint a páros maga, ráadásul Pixával kiegészülve, aki szintén nem fogta vissza magát. Korábban az is kiderült, hogy nagyon testhezállóan egy olasz dal feldolgozása készül, ami egy igazi nyári bulisláger lesz.

Aurelio tetoválását élőben készítették el

Az egykori villalakó még azt is bevállalta a felvétel kedvéért, hogy a forgatás kellős közepén felvarratott egy tetoválást. És persze mi mást viselne magán örökre, ha nem A Nagy Duett logóját, ami rengeteget jelent neki, amióta megismerhette a műsor által Nótár Maryt. Igaz az ígérete úgy szólt, hogy a tetkó akkor készül el, ha megnyerik a műsort, de elmondása szerint a nézők szeretete és az énekesnő barátsága miatt így is nyertesnek érzi magát.