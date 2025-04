"Ha becsúszik a gyerek, akkor megtartjuk" - Árpa Attila és Alexandra a családalapításról meséltek

Pokoli házasság

Attila felsorolta, miben hasonlít a Pokoli rokonokban alakított Tónihoz:

"A karakterem számára a legfontosabb a család. Pipa. Akkor is halálosan szerelmes a feleségébe, amikor az a legnagyobb boszorkány. Pipa. A gyerekeiért bármit. Megint csak pipa. Bármilyen helyzetben ő a megoldó, a lelki támasz. Ezek mind illenek rám. Ja, és Tóni volt már a csúcson és teljesen a padlón is, de mindig feltalálta magát, és tudta kezelni a helyzetet. Pipa. Azt említettem már, hogy akkor is rajong a feleségéért, amikor az a legnagyobb boszorkány?"