Egyéjszakás kalandnak indult Árpa Attila házassága: „Szabina része a múltamnak és a jelenemnek is”

– Szerintem nem olyan furcsa ez, a műsorban több alkalommal is beszéltem róla, hiszen része a múltamnak és mint a gyermekem anyja, a jelenemnek is. Jó viszonyban vagyunk. Illetve eddig voltunk, ugyanis hamarosan megjelenik egy könyve, majd kiderül, hogy utána is jóban maradunk-e…