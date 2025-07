Hollywoodot is megjárta, a Farm VIP-ban tér vissza: ez történt VV Olivérrel az elmúlt években

Bár a hazai tévénézőknek ő csak VV Olivér, Simor Olivér neve már Hollywoodban sem ismeretlen. Most mégis visszatér a gyökerekhez, és a Farm VIP 2026-os évadában fog szerepelni. Az egykori villalakóról 15 év alatt nem sokat lehetett hallani a magyar médiában, pedig igen szép sikereket ért el a filmes világban, most össze is szedtük, mi mindent csinált.

Simor Olivér valóvilágos szereplése után igazi világutazó lett, és végül Amerikában kötött ki, ahol a színészi álmait szerette volna valóra váltani. Erről Palik Lászlónak mesélt tavaly áprilisban, a Palikék Világa podcastben.

A színészmunkákkal lehet jól keresni, ha vannak. Ha nincsenek, akkor is kell enni, így hát nekem van a főfoglalkozásom: ablaktisztító vagyok. Van egy vállalkozásom, megvannak az állandó ügyfeleim, ahová járok ablakot húzni

– mesélte akkor, a hazaköltözése után.

A színész-dublőr azt is elárulta az interjú során, hogy még húsüzemben is dolgozott az Egyesült Államokban, ám a Covid véget vetett az amerikai álomnak.

VV Olivér mozifilmben is szerepelt

Az egykori valóságshow sztár külföldön töltött évei alatt is akadt jó néhány kaland, hiszen még Brad Pitt-el és Angelina Jolie-val is volt lehetősége találkozni, sőt a Hellboy (magyarul Pokolfajzat) című filmben is szerepelt a főszereplő dublőreként. Végül tavaly a Bonus Trip című magyar-amerikai koprodukcióban saját szerepet is kapott, egy bérgyilkost játszhatott el, ami ugyan egy mellékszerep, de annak kifejezetten emlékezetes. A filmben Olivérnek volt része izgalomban bőven, hiszen autósüldözéses, verekedős és betöréses jelenetei is voltak, ahogy az egy akció-vígjáték bérgyilkosától el is várható.

VV Olivér és VV Béci újra együtt szerepelnek

A filmes sikerek és rengeteg utazgatás után a színész most a Farm VIP 6. évadában tűnik majd fel, ahol egykori villatársa, VV Béci, vagy ahogy mostanság ismerik, Young G Béci is szerepelni fog. A két sztárnak a reality óta nem volt hasonló közös munkája, így a rajongók közül rengetegen kíváncsiak, hogy milyen lesz ismét együtt látni őket. Többen ki is jelentették a Farm VIP szereplőinek bejelentésekor, hogy már csak kettejük miatt is megérni majd nézni az új szezont.