Überszexi pózban kapták le Szandit: elképesztő formában van

A 48 éves Pintácsi Alexandra, vagyis szandi-meghatott-uzenet" target="_blank">Szandi a magyar zeneipar egyik ikonikus alakja. Szandi kétszeres EMeRTon-díjas énekesnő és máig ő a legfiatalabb platinalemezes előadó Magyarországon. A háromgyermekes édesanya karrierjében és magánéletében is sikeres, nem csoda, hogy új Instagram-posztjában szinte sugárzik az énekesnő. Szandi kihangsúlyozza a nyár az előadók egyik legsűrűbb időszaka, a fellépések között azonban időt kell szakítani a pihenésre is. A virágos ruha és a fehér magassarkú cipő teljesen kihangsúlyozza a nyári hangulatot és Szandi csodás alakját is.